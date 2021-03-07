Emre Belözoğlu ve Erol Bulut görüştü, Caner Erkin için karar verildi

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in önümüzdeki hafta affedilmesi bekleniyor.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun tecrübeli sol bek ile görüşerek ilk adımı attığı, ardından Bulut ile bir araya geldiği öğrenildi. Caner'in teknik heyetle yaptığı görüşmede, önceliğinin Fenerbahçe olduğunu belirtip “Şampiyonluk mücadelesinde takıma katkı vermek istiyorum” dediği belirtildi.

Belözoğlu'nun da kalan haftalarda Caner'e ihtiyaç olacağını, oyuncuyu kaybetmek yerine kazanmaları gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Bunun üzerine Erol Bulut'un, deneyimli futbolcuyu affetme kararı aldığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru

Yarınki Konya maçının ardından takımla birlikte çalışmalara katılması beklenen Caner, kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda idmanlarını sürdürürken bireysel antrenman da yapıyor.

32 yaşındaki deneyimli sol bek, bu sezon 26 maçta forma giydi ve toplamda 7 asistle skora katkı sağladı. Caner, ligde maç başı 2.4 isabetli orta ile bu alanda takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir Ali Koç'tan FETÖ sözleri... 'Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak'

İrfan Can Kahveci 11’e!

Erol Bulut'un yarınki Konyaspor maçında geniş çaplı bir rotasyon yapması bekleniyor. Ozan'ın yerine İrfan Can on birde forma giyecek. Sakat Mesut'un boşluğunu cezası biten Mert Hakan dolduracak. Sosa orta üçlüyü tamamlayacak. Sakatlığını atlatan Gustavo yedek kulübesinde başlayacak. Sağ kanatta Osayi-Samuel'in yerine Valencia'nın, sol kanatta Pelkas'ın, ileri uçta Samatta'nın yerine Thiam'ın şans bulması bekleniyor. Stoperde Serdar Aziz-Szalai, beklerde ise Gökhan ve Novak oynayacak.