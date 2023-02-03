Emre Belözoğlu ve Okan Buruk İlyas Tüfekçi’yi doğum gününde yalnız bırakmadı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ALS hastalığıyla mücadele eden eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi'yi doğum gününde ziyaret etti. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk da görüntülü telefon araması yaptı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, doğum gününde İlyas Tüfekçi’yi yalnız bırakmadı. Ziyarete Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da görüntülü telefon aramasıyla katıldı ve İlyas Tüfekçi’nin doğum gününü kutladı.
Vefa işte böyle mutlu eder.. Babam çok mutlu oldu çok teşekkür… #İlyasTüfekçi #EmreBelözoğlu #OkanBuruk #EkremOkumuş pic.twitter.com/zrVs25St5s
— İlkin Tüfekçi (@ilkinnt) February 3, 2023
İlyas Tüfekçi’nin kızı İlkin Tüfekçi ziyaretin videosunu sosyal medya hesabından, “Vefa işte böyle mutlu eder.. Babam çok mutlu oldu çok teşekkür…” notuyla paylaştı. (AA)