Emre Belözoğlu’na FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat’a Fenerbahçe’den sert tepki!

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık pazubandını takan Ümit Özat, futboldaki FETÖ yapılanmasına dair ses getiren açıklamalar yaparken, eski kulübünü de hedef alan sözler sarf etmişti.

Özellikle Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında bir Youtube kanalına konuşan Özat, sarı lacivertlilerin FETÖ isyanını samimi bulmadığını söyleyerek “Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?” şeklinde konuşmuştu.

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Fenerbahçe Kulübü, Özat’ın 2018’den beri yaptığı açıklamaların ne anlam taşıdığına dikkat çekerken, “Bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır” ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe’nin yayınladığı bildirinin sonunda “Fenerbahçe'nin böyle ‘dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır” denildi.

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İşte Fenerbahçe’nin Ümit Özat hakkında yaptığı açıklama:

“Fenerbahçemizin formasını giymiş ve hatta kaptanlık gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş Ümit Özat'ın, geçtiğimiz gün bir Youtube kanalında yaptığı beyanlar üzerine bu açıklama tarafımızca kaçınılmaz hale gelmiştir. Fenerbahçe formasını giymiş bir kişi olarak Ümit Özat'ın 2018 yılından itibaren Kulübümüze dair yaptığı tüm açıklamaların ne anlam taşıdığını çok iyi bilmekle beraber kendisinin yorumlarını bugüne dek ifade özgürlüğü kapsamına değerlendirdik.

Ancak söz konusu camiamız olduğunda çirkince iftira ve saldırıları yayın politikası haline getirmiş, kime ve kimlere hizmet ettiği herkes tarafından bilinen bir yayında verdiği son beyanatlarla Ümit Özat, bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır. Fenerbahçe takımının kaptanlık pazubandını taşımış bir insan kulübümüzün değerlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini de en iyi bilmesi gereken kişidir.

Yaptığı son açıklamalarla Fenerbahçe değerlerini içselleştiremediği çok belli olan Ümit Özat'ın, camiamıza düşmanlığı adeta bir misyon gibi üstlenen şahısların yayınında bu söylemleri ifade etmesi, içerisinde bulunduğu ruh halinin en net göstergesidir.

Kendisinin bu davranışının ne amaca hizmet ettiği satır aralarını iyi okuyan taraftarlarımızın malumudur. Bu duruma ilişkin başka söylenecek söz yoktur. Bu noktada, Fenerbahçe ile var olmuş bu kişiye yanıt vereceğimiz yegane konu;

Fenerbahçe çatısı altında Fenerbahçe'nin başarısı için geçmişte de bugün de elini taşın altına koymuş, bu formanın ağırlığını hiçbir zaman unutmamış Emre Belözoğlu hakkındaki çirkin, üslupsuz, haksız, iftira dolu açıklamaları olacaktır.

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İftiralarla aslında kulübümüze ve camiamıza zarar vermeye çalışılan; amacı, rengi, tarafı belli odakların hedefi olan Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır.

Bugün, Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi ise geçmişinde ortaya koyduğu herkesçe bilinen eylem- fiilleriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe'nin böyle ‘dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”