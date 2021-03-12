Emre Belözoğlu’ndan Fatih Terim’in sözlerine yanıt

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman sonrasında basın mensuplarıyla her hafta yaptığı sohbet toplantısında konuştu.

Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in transfer döneminde “Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk” sözüne de cevap verdi.

Futbolculuk döneminde Fatih Terim ile çalışan Emre Belözoğlu’nun sözleri şöyle;

“Scoutluk konusunda bize laf atanlar oluyor ama bizim kimseyle bir problemimiz yok. Onlar kendilerince bir şeyi konuşuyorlarsa çok da değerli değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bizim Fenerbahçe’den başka bir derdimiz yok. Onlar da bizim derdimiz değil zaten. Tek derdimiz Fenerbahçe’nin başarısı. Benim başkasıyla muhatap olacak gücüm yok, Fenerbahçe’ye yeteyim yeter.”