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Emre Belözoğlu’ndan futbolculara moral: ‘Tek bir kişiye bile laf söyletmeyeceğiz’

Süper Lig 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük bir yara alırken, Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu soyunma odasında oyuncularına moral verdi.

Güncellenme: 13:37, 09/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Emre Belözoğlu’ndan futbolculara moral: ‘Tek bir kişiye bile laf söyletmeyeceğiz’

Fenerbahçe'de Malatya deplasmanında kaybedilen puanların hayal kırıklığı yaşanırken Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı.

Maç sonu soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Belözoğlu, “Şunu bilin kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe Forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ligde daha kat edilecek yol olduğuna değinen Emre Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayıba tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu; “Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız” ifadelerini kullandı.

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