Emre Belözoğlu’ndan gönderme! ‘Kendisi bizden rahatsız’

Emre Belözoğlu Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada daha önce kendisi ile ilgili bir demeç veren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a cevap verdi.

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Belözoğlu yaptığı açıklamada, “Karşımızda son senenin şampiyonu var. İyi bir takım, organizasyonu yüksek bir takım. Bizim oyunumuz ile Trabzonspor’un oyunu çok beğenilmiyor bu ligde. Bildiğimizi, inandığımızı, gördüğümüzü yapmaya çalışacağız. İkinci yarı bence çok iyi oynadık. Türkiye’deki oyun mantalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz” dedi.

‘BİZ O KALİTEDE OYUNCULARA SAHİP DEĞİLİZ’

Hataların üzerine gideceklerini belirten genç çalıştırıcı, “Hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor. 61. maçı oynadık, ortalamamızın 2’nin üzerinde. Önemli olan bizi mutlu etmesi. İnandığımızdan bir an bile dönmedik. Şu anda inandığımız bir oyun var. Bundan bizi kimse döndüremeyecek. Biz ne Fenerbahçe’nin, ne Beşiktaş’ın, ne Galatasaray’ın, ne de Trabzonspor’un elindeki kaliteli oyunculara sahip değiliz. 1. sınıf oyuncu kalitesi daha yüksek takımlar bunlar. Trabzonspor’un karşısında ikinci yarıda gösterdiğimiz oyun beni tatmin, mutlu etti. Bu ligin en kötü ilk 3’ünde olmak, kupada sonuna kadar götürmek ve Avrupa’da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Önümüzde bunu başarabilecek süremiz ve gücümüz olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARISINDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ’

İlhan Palut’un daha önce verdiği demeç ile ilgili rahatsızlığını dile getiren Emre Belözoğlu, “İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri’den. Erken çıktığımıza dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut’un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var.” açıklamasını yaptı.

Genç teknik adam ayrıca, “Birileri bir şekilde bu mesleği icra etmeye çalışıyor. 23 sene futbol oynadım, hak ettiğimin dışında hiçbir şey istemedim hayatta, sahada da böyleydi. Birbirimizin başarılarıyla, yakalamış olduğu en azından futbola kattığı değerlerle beraber paylaşarak, beraber mutlu olarak ilerletebiliriz. Günün sonunda bence Türk futbolu kazanabilir. Bunları konuşarak çok fazla ilerleyeceğimizi düşünmüyorum. O bizi eskiye götürür. Söyleyebilecek bundan ibaret.” diye konuştu.

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