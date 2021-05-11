Emre Belözoğlu’ndan Kudüs çıkışı! ‘Buna müsaade edenlere yazıklar olsun’

Süper Lig’in 41. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de teknik sorumlu Emre Belözoğlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi Kudüs’te yaşanan olayları değerlendiren Belözoğlu sert ifadeler kullandı. İşte Emre Belözoğlu’nun açıklamalarından satır başları…

‘TÜM DÜNYA GÖRÜYOR’

”Öncelikle dün İdlib’de verdiğimiz şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Dünyanın kanını donduran Kudüs’teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok. İnanca saygısı olmayanın, dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Buna müsaade edenlere de ‘Yazıklar olsun’ diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor.”

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe, Sivasspor'u 29 maçta 17 kez yendi

‘ÇOK SERT VE ZORLU BİR MAÇ’

“Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Bizim de hedefimiz taraftarımıza mükemmel bir sezon hatırlatmak. Ligi bilen, çok değerli bir hoca var. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe’nin sporcusu olmak baskı oluşturur. Bunu kaldırabilecek oyuncular bu formayı giyerler. Fenerbahçe’nin bulunduğu yerde baskı olur. Bunun üstesinden gelebilecek gücümüz var. Çalıştığımız yerden gelirse, inşallah kazanan taraf biz olacağız. Fenerbahçelileri mutlu sona ulaştırmak istiyoruz. Ligi bilen çok değerli bir teknik adam var Sivasspor’un başında. Çok sert ve zorlu bir maç bizi bekliyor. Bizim en büyük hedefimiz Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyonluğa ulaştırmak.

Fenerbahçeli oyuncular da Sivasspor maçı öncesi ısınmaya ‘Özgür Filistin!’ yazılı tişörtlerle çıktı.