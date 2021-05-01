Emre Belözoğlu’ndan motivasyon konuşması

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu Alanya maçı sonrası yapılan ilk antrenmanda takımını etrafına topladı ve “Son maça, son düdüğe kadar mücadele” talimatı verdi. “Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır” ifadelerini kullanan genç teknik adam, “Çok önemli 4 maça çıkacağız. Yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak. Hala her şey mümkün” şeklinde konuştu.

Oyuncu grubuna “Sizler çok iyi takımsınız. Kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz.

Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum!” sözleri ile seslendi.

Takım adına söz alan Kaptan Gökhan Gönül ise Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi.

ALTAY BAYINDIR’DAN İYİ HABER

Öte Süper Ligin 35. haftasında Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanda sakatlanan ve el bileği skafoid kemiğindeki kırık sebebiyle ameliyat edilen Altay Bayındır, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda tek eliyle yaptığı antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Altay Bayındır’dan sevindirici haber geldi. Başarılı kalecinin elindeki bandajın çıkarıldığı ve bireysel çalışmalarını bu şekilde sürdürdüğü öğrenildi.