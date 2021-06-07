Emre Belözoğlu’ndan Ümit Özat’a dava

Emre Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay, Ümit Özat’ın müvekkiline yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

Belözoğlu’nun avukatı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Daha önce Fenerbahçe formasını giymiş Ümit Özat’ın son dönemde sürekli gündemde kalmak için asılsız, yanlı, yanlış ve karalayıcı beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu'nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır.

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve açılmış tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü olduğu dönemlerde bu asılsız açıklamalara görevde olması nedeniyle her ne kadar cevap vermemişse de Ümit Özat’ın bunu fırsat bilerek asılsız ve karalayıcı açıklamalarına devam etmesi nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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ÜMİT ÖZAT EMRE BELÖZOĞLU İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ümit Özat, Fenerbahçe’nin FETÖ isyanında samimi olmadığını belirterek “Kendi kapının önüne bak FETÖ’nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?” demişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Özat’ın olay olan açıklamalarının ardından “Bu defa haddini aşmıştır. Fenerbahçe’nin böyle ‘dostları’ varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır” şeklinde açıklama yayımlamıştı.

İki isim geçtiğimiz aylarda da karşı karşıya gelmişti. Özat, Belözoğlu hakkında, bir Youtube kanalında şunları söylemişti:

”15 Temmuz'dan bu yana Emre'nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ'nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, ‘ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık’ diye niye dile getirmiyorlar? Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen Emre Belözoğlu'nun cemaate yakınlığını bilmiyor musun? FETÖ'cüyü niye VAR'da arıyorsun yok da arıyorsun önüne bak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.”