Emre Belözoğlu’nun dayısı Metin Bahçekapılı hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü’nde teknik sorumlu olarak görevine devam eden Emre Belözoğlu’nun dayısı Metin Bahçekapılı’nın cenazesine sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de katıldı. Zeytinburnu’nundaki cenaze törenine katılan başkan Koç, Belözoğlu ailesine taziye dileklerinde bulundu.

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, dayısı Metin Bahçekapılı vefat eden Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu’na başsağlığı dileriz.” denildi.

Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi’ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu’nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki’nin katıldığı kaydedildi.