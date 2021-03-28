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Emre Belözoğlu’nun ekibindeki isimler! Kararını verdi…

Fenerbahçe'de takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, kalıcı olmak için ekibini kurmaya hazırlanıyor. Sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefleyen Belözoğlu'nun ekibinde yer alacak isimler de belli olmaya başladı.

Güncellenme: 15:50, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Emre Belözoğlu’nun ekibindeki isimler! Kararını verdi…

Süper Lig’de bu sezon teknik direktör Erol Bulut’la istikrarlı bir görüntü çizemeyen Fenerbahçe, milli arada kan değişimine gitti. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut ayrılığının ardından kolları sıvayarak teknik sorumluluk görevini üstlendi.

Sezonun geri kalan bölümünde takımın başında teknik sorumlu olarak görev alacak Emre Belözoğlu’nun hedefi ise; sarı-lacivertli ekipte kalıcı olmak. Başarılı bir ekip kurmak isteyen Belözoğlu, sezonu en iyi yerde bitirip önümüzdeki sezona odaklanmak istiyor.

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Emre Belözoğlu ile birlikte idari koordinatör Selçuk Şahin de sahaya inerken, Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel de görevlerine devam edecek. Analist Melikşah Sezgin, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız’ın yanı sıra Erol Bulut’tan özel izin alınan kaleci antrenörü Michael Kraft ekipte yer almaya devam edecek.

Bu isimlerin haricinde de ekibe önemli isimler kazandıracak olan Emre Belözoğlu, yoluna güçlü bir şekilde devam edecek.

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TAHİR KARAPINAR ALTYAPIDA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Tahir Karapınar, daha sonraki süreçte altyapıda görevlendirilmişti. Erol Bulut’un gidişi ile pro-lisansı bulunan ve ilk akla gelen isim olan Tahir Karapınar, altyapıdaki görevine devam edecek. Ekibe pro-lisans sahibi başka bir isim getirmeyi düşünen Emre Belözoğlu, kontrolü de bu şekilde tamamen elinde bulunduracak.

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Yayınlanma Tarihi:15:23,