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Emre Belözoğlu’nun sözleri Fenerbahçe’yi havaya soktu: Fark 2!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, futbolcularını şampiyonluğa motive ediyor. Kendi kurduğu takımı devralan Belözoğlu, lider Beşiktaş ile farkın bir galibiyetle kapanacağına vurgu yaptı: 'Kalan maçları kazanıp hasrete son vermeliyiz.'

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:34, 07/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Emre Belözoğlu’nun sözleri Fenerbahçe’yi havaya soktu: Fark 2!

Fenerbahçe, Denizlispor galibiyeti sonrası farklı bir atmosfere büründü. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilgilerinin ardından ‘sezonun fırsatı' havasına taşınan karşılaşmada 3 puanı alan sarı-lacivertliler, zirve ile farkı 2 puana indirdi.

Teknik patron Emre Belözoğlu, açılışı galibiyetle yapmasının ardından takımla yaptığı toplantıda şampiyonluk mesajı verdi. “Aradaki puan farkı 5 değil 2. Bunu böyle ezberleyin” diyen Belözoğlu, hedefi çizdi.

MOTİVASYON TAVAN YAPTI

22 transfer yapılan takımı büyük oranda kendisi kuran Emre Belözoğu, Erol Bulut sonrası görevi devralmasıyla başarısızlık ihtimalini aklına bile  etirmek istemiyor. Genç çalıştırıcı, “Kalan her maçımızı kazanmalıyız” dediği oyuncularını, “Tempolu oynayan, oyuncu kalitesini gösteren bir Fenerbahçe oluşturarak camianın şampiyonluk hasretine son vermeliyiz. Ben, bu gruba sonuna kadar güveniyorum” sözleriyle motive etti.

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ALTAY’A ÖZEL KORUMA

Altay Bayındır'a özel uyarı… Teknik heyet, takımın en önemli isimlerinin başında gelen genç file bekçisine koronavirüs alarmı verdi. Pozitif vakaların artmasının ardından uyarılan Altay'dan, idman dışında evinden çıkmaması, çıkması halinde maskesini çıkarmaması ve ekstra dikkat etmesi istendi. Takımda toplamda 16 isimde antikor tespit edildi ancak Altay bu isimler arasında yer almıyor.

VALENCIA BELİRSİZ

Sarı lacivertlilerde Mesut, Perotti ve Nazım özel program gerçekleştirdi. Fıtık ameliyatı olan Sadık'ın tedavisine de devam edildi. Valencia ise ağrıları nedeniyle dinlendirildi. Bu oyuncunun durumuna bugünkü idman sonrası karar verilecek.

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Yayınlanma Tarihi:09:29,