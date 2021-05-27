Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Emre Çolak, Hatayspor ile anlaşmaya vardı

Geçen sezon Karagümrük forması giyen ve karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Emre Çolak'ın yeni adresi Hatayspor oldu.

Güncellenme: 17:38, 27/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Emre Çolak, Hatayspor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Emre Çolak ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

İHA’nın servis ettiği habere göre; son olarak Fatih Karagümrük forması giyen ancak sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından sözleşmesi feshedilen Emre Çolak, Hataysporlu yöneticilerle İstanbul’da bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Cumartesi günü Hatay’a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha önce Deportivo, Al Wahda ve son olarak Fatih Karagümrük forması giydi.

Cumartesi Galatasaray Hatay Hatayspor istanbul Karagümrük Süper Lig