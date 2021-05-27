Emre Çolak, Hatayspor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Emre Çolak ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

İHA’nın servis ettiği habere göre; son olarak Fatih Karagümrük forması giyen ancak sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından sözleşmesi feshedilen Emre Çolak, Hataysporlu yöneticilerle İstanbul’da bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Cumartesi günü Hatay’a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha önce Deportivo, Al Wahda ve son olarak Fatih Karagümrük forması giydi.