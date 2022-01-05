Emre Kocadağ: Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Kupa Finali öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ artan corona vakaları nedeniyle liglerin geç başlaması ve transfer hakkında konuştu.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde Doha’da açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Kocadağ, 3. kupayı kazanmak istediklerini söylerken, pandemi nedeniyle liglerin geç başlaması için başvuru yapmadıklarını belirtti. Beşiktaş’ın asbaşkanı ayrıca transfer konusuna da değindi.

“İNŞALLAH BİZE NASİP OLUR”

Müzemize koyduğumuz 2 kupa var, bugün 3. kupayı da alma şansımız var. Zannedersem Beşiktaş tarihinde 3 kupa yok. İnşallah bize nasip olur. Yeni yıla kupayla girmek bizim için önemli. Doha’da büyüleyici bir atmosfer var. İyi ağırlanıyor olmak bizim için keyif verici.

“RESMİ TALEBİMİZ OLMADI”

Pandemi, bizi etkileyen bir bela olarak başımızda duruyor. Şu an için ligin ertelenmesi konusunda resmi bir talebimiz olmadı ama bu, konuşulan bir konu. Resmi bir talep için kararı belki Kulüpler Birliği verir.

“TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ YOK”

Bizim geniş kadromuz var. Şu an takviyeye ihtiyacımız yok ama tabii ki transfer sezonları fırsatlarla geçiyor. Bizim gelecek planlamamıza uyan bir oyuncu olursa transferi gerçekleştirebiliriz. Sezon sonu için şimdiden bazı anlaşmalar yapılabilir.

“BAZI OYUNCULARLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ”

Vida’nın, Beşiktaş’a çok fayda sağladığı zamanlar oldu. Şu anda kendisine teklif yok. Sezon sonunda mali şartlarımıza uyarsa devam edebiliriz. Oturup konuşacağız. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız ama gelecek konusunda genç bir takım oluşturma hedefindeyiz. Sezon sonunda 15-16 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Biz bunu avantaja çevirebiliriz