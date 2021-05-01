Emre Kocadağ: Taraftarlarımız bayrakları çıkardı ve ütülemeye başladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hatayspor’u 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

‘ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL’

”7 günde 3. maç, bugün itibariyle fantastik bir skor var, uzun dönemdir 7-0 almadığımız bir sonuç. Hatay da bu sene ligin flaş ekiplerinden, zor ve stresli düşündüğümüz bir maçtı ama Beşiktaş takımı bugün gerçekten oynadığı oyun, inancı ve azmiyle saha içinde, bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini ve anasının sütü gibi helal bir noktada olduğunu göstermiştir. Daha matematiksel olarak bitmiş bir şey yok, büyük avantaj sağladık, farkındayız, sonuna kadar koruyup şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bayrakları çıkardı ve ütülemeye başladı. Ama sakin olsunlar.”

‘ALTIN TEPSİDE ŞAMPİYONLUK GÖRMEMİŞTİR’

”İddialı konuşmalar ve eleştiriler oldu, bize kırılanlar oldu belki, bizim Beşiktaş sevdamız ve kavgamız hiçbir zaman bitmez, bu sonuna kadar devam edecek bir konu. Beşiktaş hiçbir zaman altın tepside şampiyonluk görmemiştir, saha içinde mücadele etmiştir, saha dışında da mücadelesini vermiştir. Saha içinde ve dışında mücadelemiz sürecek.”

İlginizi Çekebilir Sergen Yalçın 'Cumartesi göreceksiniz' demişti! Beşiktaş rekor kırdı...

‘KENDİ STADIMIZDA SEYİRCİMİZLE OLMAK İSTERDİK’

”Galatasaray’ın stadında şampiyonluk konusunu düşünmüyoruz, Galatasaray stadında olmuş ya da başka bir yerde olmuş, ekstra bir motivasyon değil. Biz isterdik ki kendi stadımızda taraftarımızın önünde şampiyon olsaydık.”

‘EKSİKLER ÖNEM ARZ ETMİYOR’

”Sezon boyunca bir sürü sakatlık yaşandı, önemli olan sahaya çıkan 11 kişinin bütün olması, birlikte mücadele vermesi. Eksikler artık bizim için önem arz etmiyor. Aboubakar da olabilir, N’Koudou’nun önemli bir şeyi olmadığını öğrendim, ikisi de MR’a girecek. Hocamız da 11 kişi sahaya çıkar, eksik yoktur dedi.”

‘LARİN’DE HOCANIN ETKİSİ VAR’

”Larin, hocamız ile farklı bir pozisyona geçti, hocanın performansının artışında büyük katkısı var. Bizim de inandığımız bir oyuncu oldu, sezon başında konuşmalar gerçekleştirdik. Geçen sene de Belçika’da iyi bir sezon geçirmişti. Hem takımdaki havanın etkisi, hem de hocanın onu kullandığı pozisyon nedeniyle performansı yükseldi diye düşünüyorum.”

‘BEŞİKTAŞ İÇİN GÜN FARK ETMİYOR’

”Hatayspor’dan ertelemeyle alakalı talebimiz olmuştu, kabul görmedi. Beşiktaş’ın ne zaman istenirse sahada hazır olduğu ortaya çıktı. Bizim için gün fark etmiyor, bundan sonra da çıkar oynarız.”