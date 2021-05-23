Emre Kocadağ: Yarım kalan hikayeyi tamamladık

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin Asbaşkanı Emre Kocadağ, yaşadıkları gönül kırgınlıkları unutmadıklarını dile getirip şampiyonluk için neler çektiklerini SÖZCÜ'ye anlattı.

Ali Aydın'ın sorularını yanıtlayan Emre Kocadağ, zorlu maratonu şöyle dile getirdi:

“Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi bir önceki yönetimde 7 sene başarılı işlere imza attı ve ikinci başkanlık görevini gönül kırgınlığı yaşayarak bırakmak zorunda kaldı. Benim ve Erdal Torunoğulları'nın da ikinci başkanıydı. O dönemde yaşananlarla hepimizin kalbi kırılmıştı ve ayrılmıştık. Bugün ise o yarım kalan hikayeyi Başkanımız Çebi'nin önderliğinde mutlu sonla bitirmenin haklı sevincini yaşıyoruz. Aynı şekilde hocamız da ayrılık yaşamış biri ve şampiyonluk ona çok yakıştı. Her anı ayrı ayrı bir hikayesi olan bir sezon yaşadık. Bizim için bir rüya gerçek oldu. Göreve geldiğimizde yüksek ücretli kontratlar, kulübe gelen hacizler gibi zorluklar vardı. Biz mali disiplini sağlamaya çalışırken ayrıca kadro yapılanması için yoğun mesaideydik.

Sezona iyi başlayamadık ve Avrupa'da yolumuza devam edemedik. Ancak unutulan bir olay var; hep görmezden gelinen bir durum.. Pandemiden dolayı sezona 2-3 hafta gibi kısa bir sürede dinlenmeden başladık. Hocamız bize hep ‘Zamana ihtiyacımız var' dedi. Hocamıza ve oyuncularımıza her zaman inandık. Bize inanmayanlara inat şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu söyledik. Ve sonunda alnımızın akıyla, algıları yok ede ede başardık.”

“EZMEYE KALKTILAR BİZ EZİLMEDİK”

“Beşiktaş tarihinin belki de en zor sezonunda şampiyon olduk. Bu sezon o kadar çok algı yapıldı ki. Favori olmadığımız dönemlerde bizi ezmeye kalktılar. Hocamız ve oyuncularımız savaşarak kazandı. Tabii başkanımızın da bu zor dönemde oyuncularına inancı vardı. Gelir kaybının olduğu dönemde maaşlar ve primleri ödeyerek takımımızı ayakta tuttu. Bu birliktelik bizi hak ettiğimiz gibi şampiyonluğa ulaştırdı.

Yeni sezon çalışmalarımıza hız vereceğiz. Asıl işimiz şimdi başlıyor. İlk önce Dorukhan kardeşimize çok teşekkür ederim. Bu çatı altında çok önemli işlere imza attı. Kendisi Avrupa'da oynamak istediğini söyledi. Hakkıdır, yolu açık olsun. Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var ancak ilk önce düşünmediğimiz ve maaş yükünden kurtulmamız gereken oyuncular önemli. Transfer teklifi gelen oyuncularımız için menfaat doğrultusunda hareket edeceğiz.”