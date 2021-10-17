Emre Kocadağ’dan Sözcü’ye özel açıklama: Panik yok yola devam

Beşiktaş Asbaşkanı, “Bu sonuçla karalar bağlayacak değiliz. Geçen sezon da bunları yaşadık. Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarına odaklanacağız” dedi.

Ali AYDIN

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BAŞAKŞEHİR deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş bu sezon 9 haftada 10 puan kaybetti. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ bu sonuca rağmen morallerini bozmayacaklarını açıkladı. SÖZCÜ Spor'a konuşan Kocadağ, “Karalar bağlayacak değiliz. Önümüzde önce Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ardından Süper Lig'de derbide Galatasaray ile oynayacağız. Bu iki maça odaklanıp iyi sonuçla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Geçen sezon da bu tür yol kazaları yaşadık. Ancak şampiyonluğa ulaştık. Yönetim olarak hem teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a hem de oyuncularımıza güvenimiz tam. Birçok oyuncumuzun sakatlandığını da göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla geçen sezonki başarımızı tekrarlayıp Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alarak taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ATİBA’DAN KÖTÜ HABER

BAŞAKŞEHİR karşılaşmasının ikinci yarısının başında oyundan çıkan Atiba Hutcihnson'ın sakatlandığı açıklandı. Deneyimli Kanadalı'nın çekilen MR sonucunda, uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. 39 yaşındaki futbolcu, N'Koudou ve Mehmet Topal'la birlikte Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün antrenmana çıkan Kenan Karaman'ın ise salı günkü karşılaşmaya hazır olması bekleniyor.