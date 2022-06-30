Emre Mor’a Volkan Demirel değdi! Eski antrenörü anlattı…

Emre Mor'u değerlendiren eski antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, “Volkan Demirel ona sadece teknik direktörlük değil mentörlük de yaptı. Potansiyelini bilen ama bunu sahaya yansıtamayınca kendiyle kavga eden bir oyuncuydu. Büyük katkı verir” dedi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin son transferi Emre Mor, inişli çıkışlı kariyeriyle dikkat çekiyor. Bir anda yıldızı parlayan, çıtayı B.Dortmund'a kadar çıkaran Emre, daha sonra beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, Celta Vigo ve Olymipakos'ta istenileni veremeyen genç oyuncu, geçen sezon Karagümrük ile adeta yeniden doğdu. Bunda, Karagümrük'ün eski teknik patronu Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in de büyük katkısı vardı. Demirel'in ekibindeki antrenörlerden Gökhan Kağıtçıoğlu, ‘Bir bilene sor' adlı YouTube programında, Emre Mor'daki değişimi anlattı:

‘DRIPLING YETENEĞİ ÜST DÜZEYDE’

“Dripling yeteneği üst düzeyde ama bunu sonlandıramayan bir Emre vardı. Tekrar yükselişe geçmesinde aslan payı Volkan Demirel'e ait. Ona sadece teknik direktörlük değil mentörlük de yaptı. Emre, potansiyelini bilen ama bunu sahaya yansıtamayınca kendiyle kavga eden bir oyuncuydu. Biz, karar mekanizmasının gelişimine katkı sağladık. Emre driplinglerini asist veya golle sonuçlandırmaya çalışan hem de takım savunmasında rolünü eksiksiz yapmaya çalışan bir futbolcu haline geldi. Özellikle Kadıköy'deki maçlarda büyük katkı verecektir.”

‘SEN HALI SAHA TOPÇUSU MUSUN?’

Karagümrük eski teknik direktörü Volkan Demirel’in öğrencisi Emre Mor ile yaşadığı bir anıyı anlattığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Emre Mor’un Fenerbahçe’ye transferinde katkısı olduğu bilinen Demirel’in o videodaki sözleri şöyle;

”Bir gün İstanbul’da çok kar yağdı. Saha kapalı kaldı ve idman yapacak yer bulamadık. Çevre yerlerde üstü kapalı geniş halı saha var mı diye araştırdım. Bir tane bulduk. O gün idmanı orada yaptık. Emre Mor topu alıyor, oynuyor oynuyor, alamıyorsun topu ayağından… Çağırdım yanıma; ‘sen halı saha topçusu musun?’ diye sordum. Hakikaten böyle misin dedim? Sen bu yeteneklerini normal saha şartları içerisinde sergilesen seni şu an hakikaten parayla alamazlar dedim. Hakikaten bu gerçek yani…”

‘ÖZEL HAYATINA DİKKAT EDİYOR’

“Özel hayatında kendine çok dikkat ediyor. Uykusuna, beslenmesine özen gösteriyor. Avrupa kulüpleri Emre Mor'un yeteneğinin farkında. Herkes, onun mental anlamdaki gelişimini takip ediyor. Fenerbahçe'de, özellikle de taraftarlarla iyi bir sinerji yakalaması halinde tekrar vitrine çıkacaktır. İki iyi sezon oynaması durumunda en azından eskiden kendisine ödenen rakamlara yine Avrupa'ya gidebilir, çünkü henüz 24 yaşında…”