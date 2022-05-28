Emre Mor’dan Volkan Demirel’e veda!

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınladı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran teknik direktör Volkan Demirel’e Emre Mor sosyal medyadan veda etti.

Bu sezon başında La Liga ekibi Celta Vigo’dan kiralık geldiği Fatih Karagümrük’te ise sezonun yıldızlarından biri olan Emre Mor, teknik direktörü Volkan Demirel’e veda etti.

Volkan Demirel için veda paylaşımı yapan Emre Mor;

“Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir.”

Emre Mor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında 5 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.