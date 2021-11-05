En kötüsü Sergen Yalçın

Beşiktaş’ın çifte kupalı teknik patronu Sergen Yalçın, başarısını Avrupa’ya yansıtamadı. Sergen Yalçın, kalan iki maçta puan alamazsa Mustafa Denizli’nin kötü rekoruna ortak olacak. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ali AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabildiği son sezon Türk futbolu için hezimete doğru gidiyor.

Beşiktaş, sekizinci kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde ilk dört hafta sonunda puansız durumda… Siyah-beyazlılar kalan iki haftada puan ya da puanlar alamazsa Mustafa Denizli yönetimindeki Fenerbahçe'nin 2001-02 sezonunda yaşadığı başarısızlığı tekrar edecek. Söz konusu sezonda sarı-lacivertliler grubu puansız tamamlamıştı.

EN TECRÜBELİSİ FATİH TERİM

Türk hocaların Devler Ligi'ndeki grafiğine bakıldığında ise Sergen Yalçın dipte yer alıyor. Sergen Yalçın'ın galibiyeti bulunmuyor. Genele bakıldığında bu arenada 53 ile en fazla maça çıkan isim olan Fatih Terim'in 14 galibiyeti bulunuyor. Terim'in galibiyet oranı yüzde 26. Şenol Güneş, Türk teknik adamlar arasında en fazla çıkan ikinci, galibiyet oranı ise en yüksek isim. Güneş'in galibiyet oranı yüzde 30, yenilgi oranı ise yüzde 20…

SERGEN YALÇIN: SORUMLULUK BENİM

Sporting yenilgisi sonrası Sergen Yalçın ve yöneticiler arasında bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Sergen Yalçın, çok üzgün olduğunu belirterek, “Sorumluluk tamamen benim. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Bu futbol bize yakışmadı” dedi. Trabzonspor maçına hazırlanacaklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Camiamızı üzdük. Trabzonspor'u yenerek biraz olsun özür dileyeceğiz. En kısa zamanda toparlanacağız” ifadelerini kullandı.