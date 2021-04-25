Enes Ünal, Getafe’yi golleriyle sırtladı

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Huesca ile Getafe karşı karşıya geldi. El Alcoraz Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak son 5 hafta öncesinde ligde kalma yarışında derin bir nefes aldı.

Geçen hafta Barcelona’ya 5-2 yenildikleri maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, Huesca galibiyetinde de takımını sırtladı.

20 ve 51. dakikalarda kaleci Andres Fernandez’i avlayan Enes Ünal, 54. dakikada gördüğü sarı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Villarreal maçında cezalı duruma düştü.

Son 4 maçta 4 gol atmayı başaran milli futbolcumuz bu sezon ayrıca 2 de asist yaptı.

Bu sonucun ardından Getafe 34 puana 15. sırada yer alırken, Huesca ise 27 puanla 19. sırada haftayı tamamladı.

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