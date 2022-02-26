Enes Ünal’dan inanılmaz bir gol! 10 kişi Getafe’ye puanı getirdi…

La Liga ekiplerinden Getafe 10 kişi kaldığı maçta Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran milli futbolcumuz Enes Ünal maça damga vurdu. 72'de Alaves kalesine bir füze gönderen Ünal'ın golü büyük alkış aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya La Liga’nın 26. haftasında milli futbolcumuz Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe sahasında Alaves’i ağırladı… Ligde alt sıralardan kurtulup yükselişe geçmek isteyen Getafe seyircisi önünde 3 puan almak için çıktığı maçta Alaves ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puana razı oldu.

32’de Jorge Cuenca Barreno’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 45+1’de yediği golle ilk yarıyı hem eksik hem de geride tamamlayan ev sahibinde ikinci yarı Enes Ünal fırtınası esti.

55’te takımını beraberliğe taşıyan Enes Ünal’ın golünden 1 dakika sonra Alaves deplasmanda tekrar öne geçti.

72’de sağ kanattan topla buluşan 24 yaşındaki Ünal hiç kimsenin beklemediği bir anda müthiş bir şut çıkardı ve 10 kişi mücadele eden takımına bir kez daha beraberliği getirdi.

GOL KRALLIĞINA ADAY

İspanya’da bu sezon çok değerli gollere imza atan Enes Ünal’ın Alaves ağlarına gönderdiği bu muhteşem gol büyük alkış aldı.

Kalan dakikalarda başka gol sesinin çıkmadığı maçta iki taraf da 1 puan aldı. Enes Ünal Getafe formasıyla çıktığı son 15 maçta 13 gole ulaştı.

Enes, La Liga gol krallığında 18 gollü Benzema’nın ardından 13 golle Vinicius ve De Tomas ile birlikte ikinciliği paylaşıyor.