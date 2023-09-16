Engin Baltacı: Sahaya kalırsa şampiyon Beşiktaş!

Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Engin Baltacı, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu. Baltacı, TFF'nin verdiği cezanın yanlış olduğunu ve AİHM'e gideceğini belirtti.

İrfan YİRMİBEŞ

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Beşiktaş’ın ikinci başkanı, basın sözcüsü ve hukuk işleri sorumlusu. Eski bir DGM savcısı olarak hukuk alanında da tam bir duayen. Engin Baltacı, SÖZCÜ'ye konuştu. TFF başkanı ile yaşadığı polemikle gündemde gelen başarılı idareci önemli açıklamalar yaptı. Baltacı, şampiyonluğa olan inancını çarpıcı bir vurguyla yaptı: “En büyük şampiyonluk adayıyız. İyi takviyeler yaptık. Yeni transferlerin takıma tam adapte olmasıyla futbol takımımız daha da oturacak. Şampiyonluk sahada belirlenirse, sahadaki kurallar herkese aynı şekilde uygulanırsa Beşiktaş şampiyonluğa ulaşacaktır. Bunu herkes görecek.”

‘TEKNİK HATA, HAKEM HATASI OLDU'

“Pendikspor maçında VAR çizgiyi çekemedi. Hakem hatası mı; bu, teknik hata. Teknik hatayı hakem hatası diyerek kapatabilir misiniz? Eğer teknik donanımızın olsaydı VAR çağıracak ve ‘Top çizgiyi geçmedi' diyecekti. Teknik yetersizlikle benim galibiyetimi nasıl alıyorsunuz? Bunu söylediğimizde de sizi itibarsızlaştırmış mı oluyoruz? Kim kimi itibarsızlaştırıyor? Cezalar, para kazanma yöntemi olamaz. TFF'nin 2022 yılı bütçesinde ceza kalemi 20 milyon TL öngörüldü. Tahakkuk eden 40 milyon TL. Biz bu sene iki maçta 2.8 milyon TL ceza yedik. Bu kadar ceza olur mu? Denizden çakıl taşı mı topluyoruz?”

“TÜZÜK KONGRESİNE HERKES GELMELİ”

“Tüzük tadil kongremizi pazar günü (yarın) yapacağız. Tüm üyeleri bekliyoruz. Gelebilecek herkes gelmeli. Tadil yapmazsak ne olur? 26 Ekim tarihine kadar tüzük tadilini gerçekleştiremezsek futbol dışındaki tüm amatör branşlarda kulüp faaliyetlerinin durdurulması söz konusu. Tüzüğümüzü idari ve mali yapılarını yeni spor yasası hükümlerine uyumlu hale getireceğiz. Yeni tüzükte hesap dönemi 1 Ocak-31 Aralık'tan 1 Haziran-31 Mayıs olarak değişiyor. Dernek yapısı kaldırılıyor ve spor kulüpleri olarak yeni tüzel kişilik tanımı yapılıyor. Tüzükte dernek sözünün geçtiği birçok maddeyi değiştiriyoruz. İdari ve mali genel kurulların yapılma dönemleri, yeni üyelik için başvuru dönemi, hesap dönemi değiştiği için de aidat dönemi değişiyor.”

“KALMALARINI İSTERDİK”

“Takımımız aslında sezon başında hazırdı ama Redmond ve Saiss ayrıldı. Saiss, bizde oynamak istemedi. Başkanımız, Redmond ve ailesiyle İngiltere'de konuştu. Gerçek nedeni başkanda saklı. İki futbolcunun yerine transferler yaptık. Kalmalarını isterdik.”

“PFDK, BÜYÜKEKŞİ’Yİ BAĞLAMIYOR!”

“Hakemlerle ilgili konuştuğumuzda ceza kuruluna sevk ediliyoruz. Sayın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçen günlerde kulüpler ve yöneticilerle ilgili açıklamalar yaptı. Bunları biz söylesek PFDK'lık oluruz. TFF başkanını, PFDK hükümleri bağlamıyor mu? Tahkim kurulu harcı 2 bin TL'ydi. Bu sene 20 bin TL. Cezaların artışından önce hak aramadaki harçların artışına bakın. Devletin mahkeme harçları bu kadar artmadı.”

“LİMİTLERİN ETRAFINDAN DOLANIYORLAR”

“Türkiye'de bir futbol kulübünün ödeyeceği maaş büyüklüğü belli. Çünkü gelirler ortada. Bunun dışında maaş ödemesi gerçekleştiren, TFF'nin limitlerinin etrafında dolanan kulüpler varsa -var olduğunu duyuyoruz- bunu araştırmak bizim işimiz değil. Suistimal varsa bu, rahatlıkla ortaya çıkarılabilecek bir konu. Biz böyle yollara girmedik.”

“AİHM’E KADAR GİDECEĞİM”

“TFF kulüplerden, yöneticiler dahil hiç kimse federasyon kurullarının kararına karşı yargıya gitmeyecek diye taahhütname aldı. Pendik maçı sonrası bana ceza veriyorsun, kulübe neden ceza veriyorsun? Bir suçtan iki ceza olur mu? TFF'de oluyor… Benim para cezamı hak mahrumiyeti cezasına çevir. Ben ödeyemiyorum o parayı; emekli insanım. Peşini bırakmayacağım. AİHM'e mi gitmek mi gerekiyor oraya kadar gideceğim!”

“SADECE ÇEBİ ELEŞTİREBİLİR”

“Başkanımız, ‘Genç hakemler gelsin' dedi, engel olundu. Gönderilen hakemler geri geldi. Çebi'nin dışında kimsenin hakemlerle ilgili konuşmaya hakkı yok. Genç hakemlerin hatalarına, hep aynı takıma yapılmadığı sürece tahammül edeceğiz.”