Engin Can Aksoy, 4 yıl daha Atakaş Hatayspor’da

Atakaş Hatayspor'da genç yıldız Engin Can Aksoy'un sözleşmesi 4 yıl uzatıldı.

Atakaş Hatayspor, takımın genç sol beki Engin Can Aksoy’un sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’da 19 yaşındaki genç oyuncu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, ”Engin Can Aksoy 4 yıl daha Atakaş Hataysporumuz’da. Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy, 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Engin Cana formamızla daha nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)