Enis Destan: Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü bize örnek oldu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu’nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan'la mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı bu süreçte yapacağı kamp çalışmalarının ilk etabında hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde medya mensupları da yer aldı. Tolunay Kafkas’ın saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan çalışma, daha sonra ısınma hareketleriyle devam etti. Ay-yıldızlılar ardından taktik idmana geçti ve geniş alanda üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Takımlarının maçları nedeniyle kampa henüz katılmayan Bünyamin Balcı ve Gökhan Altıparmak antrenmanda yer almadı.

“HER AN HER ŞEY OLABİLİR”

Ümit Milli Takım kampında yer alan Altınordu'nun etkili isimlerinden Enis Destan, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan'ın yer aldığı grupla ilgili konuşarak sözlerine başlayan başarılı futbolcu, “Güzel bir gruba düştük. Favori diyebileceğimiz bir takım yok. Bu grupta her şey olabilir. Kampımız güzel gidiyor ve her şey yolunda. Umarım gruplarda da güzel bir başarı elde ederiz. Gruptaki maçlar dişe diş geçecek. Şu anda favori bir takım yok. Her an her şey olabilir. O yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hedefimiz öncelikle Avrupa”

Kendisinin ve Altınordu'nun yükselen bir grafiği olduğunu söyleyen Enis Destan, “Son 3 maçta takıma güzel bir katkı sağladım. Umarım böyle devam eder ve ilk 6 içine gireriz” dedi.

Avrupa konusunda her futbolcunun odaklandığını söyleyen Enis Destan, Altınordu'dan yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün çok iyi örnekler olduğunu ifade ederek, “Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü çıktı. Biz de neden olmasın diye sorduk kendimize… Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa… Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa’da oynayacağız. Bu şampiyona da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz” diye konuştu.

Her futbolcunun iniş ve çıkışlarının olacağını da söyleyen Enis, “Her oyuncunu güzel geçirdiği sezonları olur, geçiremediği sezonları olur. Önemli olan verdiği konsantrasyondur. Ümit Milli Takıma geldim ve bu süreçte süre almaya başladım kendi takımımda. Milli takımda da bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım” diyerek sözlerini tamamladı.