Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Enner Valencia geri döndü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman sürdürürken, Ekvador Milli Takımı'ndan dönen Enner Valencia takımla çalıştı.

Güncellenme: 23:58, 22/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Enner Valencia geri döndü

Fenerbahçre yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri’nde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia takımla çalışırken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

İlginizi ÇekebilirAleix Vidal kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya...Aleix Vidal kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya...
Ekvador Euro Fenerbahçe Futbol Galatasaray Valencia