Enner Valencia’dan Fenerbahçe’ye iyi haber

Süper Lig’in 34. haftasında dün akşam Fenerbahçe’nin sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği mücadelenin 77. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Valencia’dan sevindirici haber geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede, Ekvardorlu oyuncunun MR’ının çekildiği ve az miktarda ödem tespit edildiği dile getirildi. Tedavisine başlanan Valencia’nın Medipol Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir sorun görünmüyor.

Öte yandan Gökhan Gönül’ün MR’ının akşam çekileceği ve son durumunun çıkacak sonuca göre belli olacağı öğrenildi.