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Enner Valencia’dan Fenerbahçe’ye iyi haber

Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Enner Valencia'nın çekilen MR'ında az miktarda ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun Başakşehir'e karşı sahada olması bekleniyor.

Güncellenme: 15:04, 13/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Enner Valencia’dan Fenerbahçe’ye iyi haber

Süper Lig’in 34. haftasında dün akşam Fenerbahçe’nin sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği mücadelenin 77. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Valencia’dan sevindirici haber geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede, Ekvardorlu oyuncunun MR’ının çekildiği ve az miktarda ödem tespit edildiği dile getirildi. Tedavisine başlanan Valencia’nın Medipol Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir sorun görünmüyor.

Öte yandan Gökhan Gönül’ün MR’ının akşam çekileceği ve son durumunun çıkacak sonuca göre belli olacağı öğrenildi.

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