Enzo Palladini: Sergio Oliveira oyuncu değil yıldız

İtalyan gazeteci ve yazar Enzo Palladini, Galatasaray'ın yeni transferi Oliveira'yı SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray, sezonun ilk yabancı transferini Porto'dan Sergio Oliveira'yı alarak gerçekleştirdi. İtalyan spor gazetecisi, yazar ve televizyoncu Enzo Palladini, geçen sezonun ikinci yarısında Roma'da kiralık oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu SÖZCÜ için değerlendirdi:

“Bonservis bedeli de (3 milyon Euro) maaşı da (2 milyon 750 bin Euro) yüksek değil. Roma'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasının nedeni, Porto'nun 6 milyon Euro istemesiydi. ‘Galatasaray çok ucuza işi bitirdi' desem yanlış olmaz. Gerçek bir lider. 4-4-2'de 6, 4-3-3'te 8 numarada oynayabilir. Saha içinde takım arkadaşlarını yönlendirmesi, motive etmesiyle Okan Buruk'a önemli katkı verecektir. Galatasaray bir oyuncu değil, bir yıldızı kadrosuna kattı. Porto'dan sürekli kiralık gönderilmesinin nedeni, yönetim ve teknik direktörlerle ilgili yaşadığı sorunlar.”