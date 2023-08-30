Ercan Taner ve Bahadır Çokişler Sportmen’de spordaki gelişmeleri değerlendirdi

Süper Lig'de daha 3 hafta geride kalmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve başkanlar manşetten inmiyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda da Larkin ve Wilbekin krizi yaşanıyor. Gelişmeleri Ercan Taner ve Bahadır Çokişler değerlendiriyor.

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MODERATÖR: Elif Sıla Önerbay / Spor gündemini bundan böyle SÖZCÜ tarzıyla SPORTMEN köşesinde değerlendireceğiz. Tartışmalara iki usta ismin gözünden bakacağız.

SÖZCÜ TV'nin sevilen programı CEZA SAHASI'nın moderatörü Ercan Taner ve program ortağı SÖZCÜ gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler gündeme ışık tutacak. Centilmenlik ön planda olacak. Spor konuşulacak. Dobra, cesur ve samimi yorumlar yapılacak.

Başlıyoruz…

– Voleybol, özellikle kadınlarda Türk sporunun elması… Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra sizce Avrupa şampiyonu da olabilir miyiz?

ERCAN TANER: Çok kritik bir Polonya maçı oynayacağız. Polonya ekol olmuş bir takım. Şampiyonlukları var, bronz madalyaları var; bu kritik eşiği aşmamız lazım.

BAHADIR ÇOKIŞLER: Voleyboldaki başarılar tesadüf değil. Başkan Akif Üstündağ bilgi birikimini uygulamaya sokup doğru adımlar attı ve liyakat esasına uygun teknik personel ile yoluna devam etti. Yönetim anlayışı başarılı olunca kupalar ile taçlanıyor. Dünya sıralamasında 1 numaraya yükselttiği kadın voleybolunu şimdi de Avrupa'nın en tepesine çıkaracak. Kızlarımız da açıkçası futbolcularımız gibi değil. Akıllarında spordan başka bir şey yok.

“HAKEMLER YETENEKSİZ”

– Futbola dönersek.. TFF, MHK ve kulüp başkanları arasındaki tartışmalar henüz ligin 3. haftasında tavan yaptı. Sanırım bu gündem hiç değişmeyecek; sizin yorumunuz nedir?

BAHADIR ÇOKIŞLER: Daha önce TVF Başkanı Akif Üstündağ'ın futbolun başına geçmesi gerektiğini yazmıştım. Çünkü voleybolu alıp getirdiği yer ortada. Bizim ülkemizde hakem üzerinden tartışma bitmez; kavga edecek bir şeyler bulurlar. Açıkçası hakemlerimiz de çok eksik, hatta yeteneksiz. Biz insanları yarışmacı bireyler haline getirirken yetiştirmeyi unutmuşuz.

ERCAN TANER: Bizde maçlar iki farklı yerde oynanıyor. Biri yeşil sahada diğeri ise saha dışında. Yöneticiler, maçları kamera karşısında oynamayı seviyor. Yöneticiler birbiriyle maç yapıyor. Futbolun arka bahçesi güzeldir, her zaman konuşulur ama bu sürekli yaşanınca açıkçası hoş olmuyor. Çözüm ise gazetecilerde değil futbolumuzun marka değerini yükseltmek isteyen TFF ve kulüplerde. Hakemlere gelirsek… Onları yetiştirmek için Hugh Dallas gibi yabancı hakem hocası getiriyoruz. Yöneticiler bahane arıyor ama hakemler de buna imkan tanıyor.

“FUTBOL DEĞİL TRANSFER”

– Suudi Arabistan kulüpleri çok para harcıyor ve genç yetenekleri bile ligine katıyor. Bu onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine rakip duruma getirebilir mi?

ERCAN TANER: Mali açıdan şu an ikinciler. İlk sırada Premier Lig geliyor. Ancak izlenme ve reyting anlamında Avrupa ile baş etmek kolay değil. Futbolları değil ancak transferleri konuşulur. ABD, Rusya, Çin ve sıra şimdi Suudi Arabistan'da… Diğerlerinde bir devamlılık göremedik.

BAHADIR ÇOKIŞLER: Arapların devlet politikası olmuş bu durum ama unutulmamalıdır ki bu tür sistemler çökmeye mahkumdur. Para ile her şeyi üst seviyeye taşıyamazsın. Bu kadar ekonomik kriz varken büyük takımlarımızın yaptığı transferleri de es geçmemek lazım. Umarım bahar aylarında da Avrupa'da oluruz.

“PARAYI MI BEĞENMEDİNİZ?”

– Milli takım bazında basketbol, voleybolun gerisinde kaldı. Devşirme politikamız da tutmadı. Özellikle Larkin ve Wilbekin konusunda ne söylemek istersiniz?

ERCAN TANER: Maalesef… Oyuncu devşiriyorsunuz, takımında oynuyor. Sonra da milli takıma gelmiyor. Tatsızlık oldu. Esas mesele şu: 12 Dev Adam turnuvalarda başarılı olamayan, sürekli kaybeden bir takım haline geldi. Bu beni üzüyor.

BAHADIR ÇOKIŞLER: Burada ben yöneticilere suç bulurum. Açıkçası süreci yönetememek bizim iş bilmeyen yöneticilerin yönetim tarzı olmuş. Wilbekin ya da Cedi Osman…

– Doğru… Bir de ön elemeye katılmayan Cedi meselesi var…

BAHADIR ÇOKIŞLER: Cedi Osman böbürlendi ve ön eleme maçlarında oynamayı gururuna yediremedi. Wilbekin ya da Cedi Osman… İsmin ne önemi var ki biz bu oyuncuları kebabımızı seviyorlar diye devşirmedik. En azından milli duygularımızı da sevsinler istedik. Bu oyunculara şunu söylemek istiyorum: Tamam, milli duygularınız yok, bari spor ahlakınız olsun. Niye gelmezsiniz? Parayı mı beğenmediniz?

ERCAN TANER: Biz daha Cedi'yi getiremiyoruz. Evet, anlayabiliyorum; NBA'de maç ve antrenman tempoları çok yoğun ancak devşirilecek oyuncularla çok iyi anlaşmamız gerekiyor. Ayrıca bizim oyuncularımızın neden gelmediğini de iyi araştırmamız gerekiyor. Ama isimlere bağlı kalmayalım ve sisteme dönelim. Basketbol Milli Takımı maalesef yerinde sayıyor.