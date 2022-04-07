Erce Kardeşler: Şampiyonluk kutlamalarında stat bize yetmeyecek

Trabzonspor'un file bekçisi Erce Kardeşler, “Bir an önce maçları oynayıp, kazanıp kupamızı almak istiyoruz. Bütün Trabzonsporlular şehre akın eder, şehir dolup taşar. Şampiyonluk kutlamalarının statta olacağını da düşünmüyorum, çünkü stat bize yetmeyecek” dedi.

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Trabzonspor'un 2019 yılında Altınordu'dan kadrosuna kattığı ikinci kaleci Erce Kardeşler, kulübün sosyal medya kanalında yayınlanan röportajında, futbola başlama hikayesini, kariyer planlarını, şampiyonluk yolunda geçmişte edindikleri tecrübeleri ve şampiyonluk hayalini anlattı.

“KAZANAMADIĞIMIZ ZAMAN İNSAN İÇİNE ÇIKMAYA UTANIYORUM”

Trabzonspor'a transfer oluşunu ve kentin bordo mavili takıma olan sevgisini anlatan kaleci Erce Kardeşler, “Bursaspor'da başlamış, Altınordu'da 6 yıl geçirmiştim. Buraya geldiğimde genelde insanlar ‘Karadeniz insanı sinirli, agresiftir' deniliyordu ama geldiğimde çok iyi karşılandım. Trabzon şehri benim için gayet güzel. İnsanların bize karşı bu kadar sıcak olması güzel. Gitsem bir gece birisine ‘yemeğe geldim’ desem, beni alır en güzel şekilde doyururlar. Bunlar özellikle bu devirde çok özel şeyler. Bunun da bir karşılığı oluyor. Onların da bizden istediği çok iyi şekilde mücadele edip kazanmamız. Trabzonspor 4 büyük kulüplerden birisi. Altınordu çok mütevazi, yükseklerde gözü olmayan bir takımdır. Büyük takım denilen şey buradan geliyor. Biz sadece sahaya çıkıyoruz geri kalan herşey önünüze seriliyor. Büyük takımda olmanın ve şehrin bir baskısı var. Yenildiğimiz veya kazanamadığımız zaman dışarı çıktığımda insan içine çıkmaya utanıyorum. İnsanların size karşı bakışı çok özel ve güzel. Burada olma çok güzel ama zorlukları da var. Bu zorlukların sonu her zaman güzelliğe çıkıyor” dedi.

“BAZEN EVE GİDESİM BİLE GELMİYOR”

Çocukluğundan beri futbol oynadığını ve sevdiği işi yaptığını söyleyen kaleci Erce, “Hem sevdiğim işi yapıyorum, burada da böyle güzel ve neşeli bir ortam var. Çok iyi dostluğumuz var. Burada vakit geçirmekten gerçekten keyif alıyorum. Eşim duymasın ama bazen buradan eve gidesim gelmiyor. Çünkü çok güzel vakit geçiriyoruz, aktivite yapıyoruz. Benim için çok keyifli geçiyor” diye konuştu.

“KALEYE BİR GEÇTİM, BİR DAHA ÇIKMADIM”

Çocukken babasıyla kamplara gittiğini ve kaleci olması konusunda babasının kendisini yönlendirmediğini anlatan Erce Kardeşler, “Bana kaleci olmam ya da futbolcu olmam konusunda babam asla baskı yapmadı. Süreli onun peşinden giderdim. Bilecik'teki zamanı çok net hatırlıyorum. O zaman 3'üncü ligdeydi. Tesislerinde kalmak, takım arkadaşlarıyla vakit geçirmek o kadar çok hoşuma gidiyordu ki, ‘ben de futbol oynamak istiyorum' dedim. Bursaspor'un altyapı okullarından birine yazdırdı beni. İlk gün ısındıktan sonra hoca ‘kim nerede oynamak ister' dedi. Herkes bir şey söyledi, ‘bana fark etmez, nereye koyarsanız oynarım' dedim. Hoca da beni sağ bek oynattı. İlk 2 gün bu şekilde geçti. Ertesi hafta oynarken bir arkadaşı kaleye geçirdiler. Sürekli gol yiyordu. Ben de çok hırslıyımdır, kaybetmeye asla tahammülüm yoktur. Arkadaşıma ‘kaleye ben geçeceğim, çık' dedim. Kaleye bir geçtim, şu an buradayım. Kaleye geçtim, bir daha çıkmadım” ifadelerini kullandı.

“BENCE UĞURCAN İÇİN BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI”

Takımın as kalecisi ve takım arkadaşı Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlerle bahseden Erce şunları söyledi:

“Bu zamana kadar çalıştığım kaleciler arasında en yeteneklisi bence Uğurcan. İnanılmaz meziyetleri var, iyi de bir çocuk. 3 yıl oldu, ilk geldiğimden beri üzerine çok fazla şey kattı. Onun sayesinde ben de kendimi daha fazla geliştirdim. Avrupa'nın büyük liglerinde ülkemizi çok rahatlıkla temsil edecek. Sadece Trabzonspor'un değil, ülkemizin bir değeri. Uğurcan bence şu an oynadığının 2-3 katını çok rahat oynayabilir. Onu her gün çıplak gözle görüyorum. Bence bu, Uğurcan için buzdağının görünen kısmı. Buzdağının görünmeyen kısmını da biz görüyoruz. İnsanlar için belki onun bu kadar iyi olması şaşırtıcı olabilir ama benim için hiçbir şekilde şaşırmıyorum onun bu kadar iyi oynamasına. Avrupa'da daha iyisini de yapacaktır. İnşallah o şansı yakalayabilir. Oralarda futbol başka, her futbolcunun Avrupa hayali vardır. İnşallah Avrupa'nın büyük liglerinde bizleri en iyi şekilde temsil eder.”

“STAT BİZE YETMEYECEK”

Adım adım yaklaşan şampiyonluğun hayallerine sığmadığı söyleyen Erce hislerini şöyle anlattı:

“Olur da bir deplasman maçını kazanırsak büyük ihtimalle havaalanına giden taraftarlarımız uçağı yere inerken elleriyle yumuşatırlar. Hayalime bu kadarı sığıyor. Burada alırsak da sabaha kadar statta kutlarız diye düşünüyorum. Biz de o konuda çok fazla hayal kuruyoruz. Bir an önce maçları oynayıp, kazanıp kupamızı almak istiyoruz. Çok başka bir durum olacak. Hem bu kadar sıkıntı, stres, dünyada yaşanan pandemi, hem ülkenin ekonomik olarak kötüye gidiyor olması burada yaşayan insanlara bir umut aşısı olacak. Tekrardan Anadolu'da bir kıvılcım oluşturacak. Çok güzel ve özel bir atmosfer olacak burada. 1 hafta 10 gün kutlanır bence. Bütün Trabzonsporlular şehre akın eder, şehir dolup taşar. Şampiyonluk kutlamalarının statta olacağını da düşünmüyorum, çünkü stat bize yetmeyecek. Trabzon'da bomboş kocaman bir arazi nerede var bilmiyorum ama en güzeli bu olabilir veya hep birlikte denize açılacağız. En rahatı öyle olur.”

“HER OYUNCUNUN HOCALIK HAYALİ VARDIR”

Gelecekte teknik direktör olmayı istediğini belirten Erce, “Abdullah hocayla da bunu konuşuyorduk. Hatta diyordum, ‘hocam ben bırakınca beni ekibe alırsınız'. Hoca da ‘oğlum sen bırakana kadar belki de bu mesleği bırakmış oluruz' diyordu. Böyle bir hayalim var tabi ki. Futbol görüşümün iyi olduğuna, futbolu iyi okuduğuma inanırım. Böyle bir hayalim var ama hayat bizi nereye götürür bilemeyiz. Hayat, sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Öyle bir hayalim var ama öncelikli hayalim tabi ki futbol, kalecilikte üst seviyelere ulaşabilmek. Her oyuncunun hocalık hayali bence vardır. Sonuçta futbolcu olarak bir şey kazanmak önemli ama hoca olarak çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an ben sadece Erce ve Erce'nin yaptıklarından ama Abdullah hocamız veya herhangi bir hoca tüm takımdan sorumlu. Onun sorumluluğu ve kazanma hazzı bence çok daha yüksektir” ifadelerini kullandı.