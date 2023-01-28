Erdal Güneş: Bugünün kahramanı futbolculardır

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada futbolcuları övdü.

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Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Spor Toto Süper Lig’de MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçın psikolojik tarafının kendileri için çok daha önemli olduğunu anlatan Güneş, “Oyuncularla çok fazla çalışma şansı bulamadık. Oyuncularımızı psikolojik olarak yukarı kaldırmaya çalıştık. Sahadaki performansımız da bunu başardığımızı gösteriyor. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum, bugünün kahramanı futbolculardır. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Sadece bir maç kazandık. Galibiyetin sevincini yaşayacağız ama sonra diğer maça hazırlanacağız. İnşallah bu takım, bu şehir sıkıntı yaşamayacak” diye konuştu.

Erdal Güneş, kendisine ne görev verilirse verilsin yapmaya hazır olduğunu anlatarak, “Gaziantep FK’nin teknik direktörü olmak herkes için onur ve gururdur. 6 yıldır antrenörlük yapıyorum burada. Her hocamızdan bir şeyler öğrendim ve öğrenmeye de devam ediyorum. Sıkışık bir periyottayız. Hedefimiz önce takımı ayağa kaldırmak, sonra da hangi görev verilirse ben hazırım” ifadelerini kullandı. (AA)