Erden Arat: Fatih Terim her zaman liderdi

Süper Lig U19 Gelişim Ligi play off finallerinde ligin yaş ortalaması en küçük takımı olmasına rağmen oynadığı etkili futbolla dikkatleri çeken Fenerbahçe U19 takımının antrenörü Gökhan Bozkaya, Sözcü HaftaSonu'na özel röportaj verdi.

LİSANS İÇİN YAŞINI BÜYÜTTÜ

“1960'LI yılların başında Adana amatör küme takımlarından Seyhanspor'da futbola başladım. Babam okumamı istiyordu. Fakat annem çok istediğim için beni destekledi ve babamdan gizlice giderek mahkeme kararıyla yaşımı, iki yaş büyüttürdü. Böylece lisansımı çıkartabildim.”

BANA REİS DERDİ

TÜRK futbolunun yaşayan efsanesi Fatih Terim ile Adana Demirspor'da üç yıl birlikte oynadıklarını söyleyen Arat, “Onun 10 numara oynadığı dönemde İstanbul'da Galatasaray'ı yendik. O maçta ilk kez 5 numara giydi. İşte Fatih Terim'in dikkati çekip Galatasaray'a transferinin önünü açan bu maç olmuştu. Terim'le 3 yıl Demirspor'da birlikte oynadık. Liderlik doğuştandır, Fatih Terim o zaman da her yönden lider görünümündeydi. Giyimi, kuşamı, hareketleriyle lider gibi davranırdı. Büyük bir karizması vardı. Yalnız ben ondan kıdemli ve kaptanı olduğum için bana ‘Reisim' diye hitap ederdi. Hâlâ da konuşurken bana ‘Reis' diye hitap eder” ifadelerini kullandı.

YEREL GAZETENİZE SAHİP ÇIKIN

ADANA'DA yerel gazete sahibi Erden Arat, hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında gazete alınması ve abone yapılmasına kısıtlamalar getirme kararına tepki gösterdi: “Yerel basının neyine tasarruf tedbiri uygulayacaksınız? 1 lira, 1.5 liraya gazete satıyoruz. Zaten yerel gazeteler bitme noktasına gelmiş, 1.5 lira eksik olsa ne olur? Ben de bu tasarruf tedbirlerine karşı esnaf esnaf, kapı kapı gezerek yerel gazete almaları için çağrıda bulunmaya başladım. Mahalle berberine, kasaba, terziye, kahvehaneye gidip günde bir tane yerel gazete almalarını istiyorum. Bence bütün yerel gazete sahipleri böyle halkı gazete almaya teşvik edecek çalışmalar yapmalı. Yerel basının kurtuluşu halkın gazete alması sayesinde olacak. Ama hükümetin de bize bu kısıtlamayı getirmesi akıl alır gibi değil.”

AZ DAHA KÖR OLUYORDU

KARŞIYAKA, Galatasaray, Adanaspor ve Adana Demirspor'da oynayanErden Arat, kendisine ‘Deli'lakabının takıldığı maçı şöyle anlattı: “İzmir'de, Karşıyaka-Samsunspor maçında karambolde vurulan bir topu çıkarmıştım. Aynı oyuncu bir daha vurdu, bir daha çıkardım.

Son olarak ayağına plonjon yaptığımda tabanı, tam gözümün üstüne geldi. Şans eseri kör olmaktan kurtuldum. 5 saat ameliyatta kaldım.”

TURGAY ŞEREN’İN KOLU KIRILINCA…

ERDEN Arat, Galatasaray'a transferini şöyle anlattı: “Turgay Şeren'in kolu kırılınca beni aldılar. Turgay ağabey efsane bir kaleciydi.

Kendisinden çok şey öğrendim. O sakatken Galatasaray kalesini korudum. Ancak iyileşince doğal olarak yeniden kaleyi Turgay ağabeye teslim ettim.”

UNUTAMADIĞI MAÇLAR

ERDEN Arat, Genç Milli Takım'da Romanya'yı üst üste iki kez yendikleri maçlar ile Karşıyaka'da iken deplasmanda Galatasaray'a karşı 10 kişi ile golsüz berabere kaldıkları maçı unutamadıklarını söyledi. Arat, “Çünkü o tarihte Galatasaray gelene gidene 7-8 atıyordu. Berabere kalınca Galatasaray liderlikten oldu” dedi.