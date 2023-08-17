Erden Timur’dan Galatasaray transfer açıklamaları: Ziyech, Ramos ve Guendouzi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Hakim Ziyech, Sergio Ramos ve Matteo Guendouzi gibi isimler hakkında çıkan transfer dedikodularına değinen Erden Timur, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferi ve transfer videosunda FETÖ göndermesi yapılması nedeniyle çıkan tartışmalar için de çarpıcı ifadeler kullandı.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Hakim Ziyech, Sergio Ramos ve Matteo Guendouzi gibi isimler hakkında çıkan transfer dedikodularına değinen Erden Timur, Beşiktaş’ın Milot Rashica transferi ve transfer videosunda FETÖ göndermesi yapması nedeniyle yaşanan gerilim için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Siyah beyazlıların, Rashica transferi duyuru videosunda, Galatasaray’ın stadında düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’nın görüntüsünü kullanması tartışma yaratmıştı. Erden Timur, Şenol Güneş’in de stattaki etkinliğe katıldığı görüntülerin ortaya çıkmasına dikkat çekerek, “Oraya, o gece bir sürü katılan insan olmuş. Bunları mı söyleyelim?” yorumunu yaptı.

Galatasaraylı futbolcular ve aileleri için Galatasaray Adası’nda düzenlenen yemekte basın mensuplarına konuşan Timur, “Bizim için bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi. Sonunda ulaşacağımız hedefe bunlarla ulaşacağız. Bu yemek de onlardan ilki.” dedi.

HAKİM ZİYECH TRANSFERİNDE SON DURUM

Erden Timur’un açıklamalarından satır başları:

“Sağlık testleri bitmek üzere. Çok detaylı yaptık. Bizim transfer stratejimizi tam anlatamayız. Kendi yaptığımız sistemi açık etmiş oluruz. Ama şunu diyebilirim, sürekli opsiyonları tutarak, ligde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finali hedefliyoruz. Tekrar Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Bu ikisini de sağlayacak kadro oluşturmak. Bizim bütçelerimiz üçüncü seviyelerin en diplerinde. Ama bu bütçelerle ikinci seviye takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da geçen sene de herkese gördü, bir planlama dahilinde yapıyoruz.”

“ŞU AŞAMAYA KADAR BİR SORUN ÇIKMADI”

“En iyi oyunculara gitmenin yegane yolu, opsiyonları çok tutarak, bir noktada en doğru opsiyonun çıktığı noktada karar vermek. Geçen senenin sezon başında söylemiştim, kimse sıralama beklemesin. Şu anda geldiğimiz noktada geçen seneki kadroyu Rashica hariç koruduk. Ziyech kısmında belli bir noktaya gelindi. Neticelenirse herkese bildireceğiz. Şu aşamaya kadar herhangi bir sağlık sorunu çıkmadı.”

BEŞİKTAŞ’IN FETÖ GÖNDERMESİNE TEPKİ

“Son derece yakışıksız, şu memlekette insanları bölmeye çalışıyorsan bu tip şeyler yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Eksik yapsak, dönüp özür diliyoruz. Bana şampiyonluktan sonra soru soruluyor. Tek çağrım gençlere, doğru şekilde hareket eden, ahlakı temel alan insanlar kazanır. Azmimiz de, gece gündüz çalışmamız da idealistliğimizden geliyor. Bu idealler için bunu yapıyoruz. Biz de çıkıp diğer takımlara başka şeyler mi diyelim. Oraya, o gece bir sürü katılan insan olmuş. Bunları mı söyleyelim?”

“TOPLUMU AYRIŞTIRMAK ESAS BÖLÜCÜLÜKTÜR”

“Bunlar insanları bölmekten başka bir işe yaramıyor. Ucuz politikalar, son derece kınanacak işler bunlar. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Anadolu bunun tersi bir coğrafyadır. Sporun amacı buyken, kendi ucuz politikalarına alet etmesi bir vatandaş olarak herkesin yanlış karşıladığını düşünüyorum. Böyle bir sorumsuz davranışı yanlış buluyorum. Hata yapıldıysa kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil dersiniz. Yanlış olduğunu iletirsiniz. Herkes bu memleketin sahibi. Herkes bu toplumun bireyi. Bu tip şeyleri çok yanlış buluyorum.”

“RASHICA BİZİ UZUN ZAMAN BEKLEDİ”

“Kanat oyuncusuna mı, 10 numaraya mı ihtiyacımız var bu ayrı bir şey. Bizim hangi tip oyuncu aradığımızı insanlar bilmiyor. Rashica ile süreç içerisinde görüştük. Sağ olsun bizi uzunca bir zaman da bekledi. Ama neticede planlama stratejisi farklı opsiyonlara göre değişiyor. Bu dinamik bir süreç. Bütçen geniş olsa daha dinamik olur. Ama bütçen olmayınca beklemen lazım. O yüzden de daha iyi, seviye iki oyuncularına gidebilmen için o opsiyonu bekliyorsunuz.”

“ELİMİZDE MESAJLAR VAR”

“Çalım işlerine herkes takılmış durumda. Sizin ihtiyacınız olan yerde birisini alıyorsanız, siz de çalım atmış olmuyorsunuz. Ben çalım yediğimi düşünmüyorum ama gelen oyunculara bağlı. Herkes mantıklı, futbol izleyicisi, bunu alacaklarmış der. İzleyici karar verir. Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla bir kelime de etmedik. Rakibimiz naralar atıyor, farklı söylemler içerisine giriyor. Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili her şey belgelerimle var yani. Belgeden kastım da mesajlardan bahsediyorum. Herkesin kendi ideal kadrosuna odaklanması lazım.”

“İSİMLERİN YÜZDE 80’İ YOK”

“Sayılan isimlerin yüzde 80’i olmayan isimler. Guendouzi de o isimlerden birisi. Şu an var olmayan bir opsiyon sonradan çıkabiliyor. Bunu ısrarla tekrar edeceğim. Bizim doyumsuz hissimizi, ben de bir taraftarım ve ben de her gün gazete alıp sürekli okumaktan zevk alırdım. Bizim o doyumsuz hissimizi beslemeye çalışan sistem sürekli herkese sorun üretiyor.”

“RAMOS HERKESİN LİSTESİNDE VARDIR AMA…”

“Ramos herkesin listesinde vardır ama rakamlar… Gelmek istediğimiz seviyenin yaklaşık 5’te 1’i bütçeye sahibiz. Seneye nasıl başladık. Icardi’yi aldık, Angelino, Tete, Kerem Demirbay, Zaha, Halil’i aldık. Bunların hepsi bir plan doğrultusundaydı. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalayım, ligde şampiyon olayım korunaklı bir alan. Ama hem Galatasaray’ın hem de Türk futbolunun gelişmesi için herkesin riskler alması gerekiyor. Hayata bir defa geliyorsun, doğru yapman lazım. Öyle olunca da hayalimizin en ucundaki isme gideriz. Alma sekansın yüzde 1 olur. İstenilen bedeli ödeyerek alırsın, doğru mu yaparsın? Kendini alkışlatmak mı istiyorsun, doğruyu mu yapmak mı istiyorsun?”

“AYRILIKLAR OLACAK”

“Stoperdeki takviye de çok değerli bir takviye olacak. Takımı çok kuvvetlendirecek bir takviye olacak. Ayrılıklar söz konusu olacaktır. Muhakkak birileri gidecek, birileri gelecek. Süreç içerinde göreceğiz.”

“Birçok Fenerbahçe taraftarından bunu hep duyuyorum. Siz bu şekilde yükselttiniz, bizimkiler de yapıyor diye. Geçen sene biz yükselttik, bu sene başkaları yükseltir. Bizim sadece Galatasaray için konuşuyorsak konuşmayalım. Çünkü insan spor dünyasının içerisindeyse amacı sadece kendi takımı olamaz. Asıl amaç futbolu büyütmek. Biz o yüzden kendimize slogan bulduk. Artık altı büyük lig olacak diye.”

“ZANIOLO İÇİN 35 MİLYON EURO’DAN FAZLASINI…”

“Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Son aşamada diyebilirim. Zaniolo’nun 35 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli var. Ondan daha fazlasını nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Bugün Tete için de aynısını düşünüyoruz. Orada da amacımız hem Galatasaray’da oynasın hem de ticari tarafı var.”

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