Erdinç Sözer: Bu pozisyonları değerlendirmemiz şart

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Beşiktaş'a yenildikleri maçtan sonra açıklamalar yaptı.

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında kendi evinde Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından, teknik direktör Markus Gisdol’un yokluğunda takımın başında yer alan yardımcı antrenör Erdinç Sözer, basın toplantısında duygularını paylaştı.

Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinde kırmızı kart gören Gisdol’un yerine geçen Sözer, “Galibiyet alamadığımız için çok üzgünüz.” ifadesini kullanarak, takımının maça iyi hazırlandığını belirtti.

Sözer, “Bu maç için hazırladığımız planı sahada uyguladık. Takım, taraftarlarımızın desteğiyle 90 dakika boyunca büyük bir istek ve enerjiyle mücadele etti. Ancak maalesef maçı puansız ve mağlubiyetle tamamladık. Galibiyeti hedeflemiştik ve en azından bir puan almayı umuyorduk, fakat bunu başaramadık. İlk yarıda birçok şans yakaladık, ikinci yarı da oldukça arzulu oynadık. Çok sayıda pozisyona girdik, ancak golü bulamadık. Rakip gibi ekipler karşısında gol atamazsanız, duran toplarda ve yan toplarda her zaman gol yeme riskiniz var. Beşiktaş bunu başardı ve galibiyetle ayrıldı.” şeklinde konuştu.

Erdinç Sözer, Beşiktaş’a karşı oyun planlarının önde baskı kurmak olduğunu vurgulayarak, “Hızlıca pozisyon bulup gol atmaya çalıştık. Ancak pozisyonları değerlendirememek bizim için sorun oldu. İkinci golü bulabilseydik, maçın gidişatı lehimize dönebilirdi. Artık bu tür pozisyonları değerlendirmemiz şart.” dedi.