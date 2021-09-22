Erhan Çelenk: ‘Mustafa Denizli, golü atsaydın dışarı alırdım seni dedi’

Çaykur Rizespor karşılaşmasında fair-play ruhuna yakışır bir harekete imza atan Altay futbolcusu Erhan Çelenk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "O pozisyonun sonu gol olsa, biz oradan öyle galip gelsek bu bana, Altay Spor Kulübü'ne yakışmazdı" diyen Erhan Çelenk, teknik direktör Mustafa Denizli ile pozisyon hakkındaki sohbetini anlattı.

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Süper Lig’de dün oynanan Çaykur Rizespor – Altay maçında centilmenlik örneği sergileyerek futbol kamuoyundan alkış toplayan Altaylı Erhan Çelenk, o pozisyonda kendisine ve kulübüne yakışan bir harekette bulunduğunu dile getirdi. Çelenk, Teknik Direktör Mustafa Denizli’yle arasında geçen diyaloğu da aktardı.

Kontratağa çıktıkları pozisyonda Çaykur Rizesporlu Fabricio ile birlikte topa koştuğunu söyleyen Erhan, “Ligin en hızlılarından biri Fabricio topu aldı, topu aldıktan sonra kaleciye verir gibi içeri dönmeye çalıştı. Bir anda önümde gördüm topu. Ayağından çıkardı zannettim. Ben de araya girdim. Giderken arkadaşlarımı gördüm orada. İlk düşüncem gidip çıkarıp, boş kaleye gol attırmaktı. Fabricio’yu eliyle arka adalesine uzanırken gözümün ucuyla son anda fark ettim. Onu gördükten sonra anlık bir duyguyla direkt topu dışarı atmak geldi içimden” dedi.

“O POZİSYON GOL OLSA YAKIŞMAZDI”

“O pozisyonun sonu gol olsa, biz oradan öyle galip gelsek bu bana, Altay Spor Kulübü’ne yakışmazdı” diyen Erhan Çelenk, “Başımızda Mustafa hoca gibi biri vardı. Hiç kimseye yakışmazdı. Dışarı attıktan sonra Gökhan (Gönül) ağabey yanıma geldi tebrik etti. Sonra ben Fabricio’nun yanına gidip geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tribünlerden güzel bir destek geldi. Bunlar güzel şeyler. Bu pozisyon maçtan sonra dünya basınında bile konuşuldu. Basit şeyler gibi geliyor ama öyle değilmiş demek ki. Benim orada yaptığım büyük bir olaymış. Keşke büyük bir olay olmasa. Ben bu zamana kadar karakterimle, kişiliğimle, futbolumla bugünlere geldim. Kazanacaksak hakkımızla kazanalım. O arkadaşımın yerinde ben de olabilirdim, başka bir arkadaşım da olabilirdi” diye konuştu.

“İNŞALLAH BİR DAHA BU KADAR BÜYÜTÜLMEZ”

Erhan Çelenk, 10-15 senedir profesyonel futbol oynadığını kaydederek, “Göz önüne gelmeyen çok şeyle karşılaştık. Bu olay televizyonda görününce yankı uyandırdı. İnşallah dünkü olay bir daha bu kadar büyütülecek bir duruma gelmez ve bundan sonra centilmenlik ön safhada olur. Çoğunluğa çok büyük bir şeymiş gibi geldi. Mesaj atanlar, arayanlar oldu. Futbol oynamayan kişiler bile ‘Ben olsam yüzde 80 şut atardım’ gibi cevaplar verdiler. Benim aklıma 1 saniye bile gelmedi” yorumu yaptı.

“MUSTAFA HOCA BANA TAKILDI”

Maçtan sonra İzmir’de kulüp tesislerinin kapısında Teknik Direktör Mustafa Denizli ile karşılaşıp konu üzerine konuştuklarını dile getiren Erhan, “Bana bakarak ‘Niye atmadın golü’ dedi. ‘Hocam yakışmazdı, bize bu kulübe, bana yakışmazdı’ dedim, ‘Zaten atsaydın dışarı alırdım seni o dakikada’ dedi. Öyle bir gülüşme oldu aramızda” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın bugünkü antrenmanda da centilmenlik konusunda kendileriyle konuştuğunu söyleyen Erhan Çelenk, “Maçın içinde top geliyor yedek kulübesine doğru önde olan takımlarda görüyoruz. Rakiplerin hocası bacağını açıyor, futbolcusu görmezden geliyor, top toplayıcı çocuklar topu tutmuyor. Bunlarla 5 saniye çalsa futboldan ne olacak? Şampiyonluk yaşasan o saniyelerle bitirsen ne olacak?. Kendi açımdan bunlar hiç önemli değil. Önemli olan dostluk, kardeşlik, centilmenlik” dedi.

“ATSAK SIRADAN BİR GOL OLACAKTI”

Yakaladıkları pozisyonda bir tek Fabricio ve Gökhan Gönül’ün karşısında olduğunu, kendilerinin 3 kişi hücum ettiğini belirten Erhan Çelenk, “Savunmanın arkasında iki kişi vardı. Çıkarsam ya da çalım atsam yüzde 80-90’lık gol pozisyonuydu. O gol olduktan sonra düşünürdüm o pozisyonu çok. Hiç iyi olmazdı, herhangi bir gol gibi olacaktı. Şu an arkadan gelen gençlere centilmenlik konusunda örnek oldum. Bir kişiye bile bunu göstermiş olsak ne mutlu bana” diye konuştu. Erhan, Fair-Play Ödülü’ne layık görülmesi halinde futboldan sonraki yaşantısına güzel bir anı bırakacağını söyledi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA HEDEF GALİBİYET

Sezona iyi başladıklarını ve yeni bir seri yakaladıklarını ifade eden Erhan Çelenk, “Beşiktaş maçı cuma günü. Eksiklerimiz var, Beşiktaş’ın da eksikleri var. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacak. Biz bir bütün olduk zaten. Gencinden yaşlısına herkes mücadele veriyor. Beşiktaş maçı zorlu geçecek ama biz inanıyoruz ki İzmir’de sahadan galibiyetle ayrılacağız. Büyük Altay her zaman hedefleri olan bir takım. Hedeflere tek tek ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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