Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, son olarak Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer transferini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.