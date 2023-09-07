Eric Bailly: ‘Zaha beni Galatasaray’a götürmeye çalıştı ama Şenol Güneş…’

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, Beşiktaş'a transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Bailly, Galatasaray'a transfer olmak istediğini ancak Şenol Güneş'ten etkilendiğini söyledi.

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Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bailly, “Buraya gelmeden önce Zaha ile konuştum. Onun Galatasaray’a gittiğini biliyordum ve o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu. Ancak Şenol Güneş ile Trabzonspor’da birlikte çalışan Zokora ile daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş ile konuştuğumda da güven duydum ve bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum. Manchester United’ta daha önce beraber oynadığım Fred’in Fenerbahçe’ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde” dedi.

“30 NUMARANIN BENDE ÖZEL BİR ANISI VAR”

Beşiktaş’ın kadrosunda yer alan bazı isimleri tanıdığını aktaran Bailly, “Masuaku ile iyi bir iletişimim var, o da arkadaşlarımdan birisi. Aboubakar’ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette. Beşiktaş’a Fildişi Sahili’nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj yaratmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz. 30 numarayı seçtim çünkü Espanyol’da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim” diye konuştu.

“NEDEN BEŞİKTAŞ OLMASIN?”

Beşiktaş’taki hedefleri hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, “Beşiktaş’a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum” açıklamasında bulundu.