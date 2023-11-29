Erik ten Hag’dan Hakim Ziyech ve Altay Bayındır açıklaması

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçta Ziyech'in performansını değerlendirdi. Hollandalı çalıştırıcı, Altay Bayındır'la ilgili de konuştu.

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. haftasında Galatasaray ile oynanan ve 3-3 sonuçlanan maçın ardından takımının gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiliz gazetecilerin Manchester United kalecisi Andre Onana’nın performansı hakkında sorduğu sorulara cevap veren Hollandalı teknik adam, takımın genel performansına vurgu yaptı.

Ten Hag, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Takım olarak güzel bir oyun sergiledik. Birlikte kazanıp kaybediyoruz. Kesinlikle bir gelişim var. Takım istediğim gibi oynadı. Bu bölümde de keyifli hissettim. Sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar.” ifadelerini kullandı.

“ZIYECH’İ DURDURMAK KOLAY DEĞİL”

Ten Hag, ayrıca maçta 2 gol atan Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’i övdü ve “Burada puanlar önemli. Hakim Ziyech başarılı bir oyuncu. Ekstra yetenekleri var. Takım olarak öğrenmemiz ve yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Önemli olan ve beni mutlu eden şey de takımın gelişmesi, daha iyiye gitmesi. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

Ten Hag, takımının kalesinde gördüğü gollerde Ziyech’in etkisine de değinerek, “Ziyech çok başarılı bir oyuncu ve onu durdurmak kolay değil. Performans olarak iyiydik. Bir gelişim var. İyi bir futbol oynadık. Kazanamadık ama gelişerek devam ediyoruz.” dedi.

“ALTAY BAYINDIR ALIŞIYOR”

Manchester United’ın baş antrenörü Erik ten Hag, Türk milli kaleci Altay Bayındır’ın takıma uyum sürecinde olduğunu ve zamanla daha fazla oynama şansı yakalayacağını belirtti.

Ten Hag, kaleci kadrosu hakkında yaptığı açıklamada, “Kalecilerimin hepsinin performanslarından çok memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır. Bir gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Manchester United teknik direktörü, Altay’ın gelişimine devam etmesi halinde gelecek için umutlu olduğunu dile getirdi. (AA)

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