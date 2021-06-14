Eriksen kendine geldi ve ilk mesajı: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum

EURO 2020 B Grubu’nda oynanan Damimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan ve bilincini kaybeden Eriksen durumunun iyi olduğunu belirterek bir mesaj yayınladı.

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle saha ortasında baygınlık geçiren yıldız futbolcu için tüm futbolseverler ve takım arkadaşı büyük bir korku yaşamıştı.

‘İYİ DURUMDAYIM, PES ETMEYECEĞİM’

Olay sonrası ilk mesajını veren Eriksen yaptığı açıklamada, ”Herkese teşekkürler, hiçbir şeyden vazgeçmedim. İyi durumdayım ve şu anda bana neler olduğunu bilmek istiyorum, pes etmeyeceğim. Benim için yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

‘TEKRAR FUTBOL OYNAMASINA İZİN VERMEYECEK’

Danimarkalı yıldız oyuncunun futbola devam edip etmeyeceği konusunda hala belirsizlik var ancak spor kardiyoloji profesörleri devam etme kararının çok büyük riskler taşıdığını belirtiyor. İngiliz Ulusal Haber Ajansı PA’ya konuşan profesör Sanjay Sharma, ”Hiçbir doktor Eriksen’in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkcası orada bir şeyler çok ters gitti ancak hayata döndürmeyi başardılar. Sorumuz şu; Ne ve neden oldu? Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı buna tekrar müsade etmez” dedi.

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‘BİLDİĞİM KADARIYLA AŞI DA OLMADI'

İnter CEO'su Beppe Marotta oyuncuları Eriksek'in Whatsapp aracılığı ile kendileriyle iletişim kurduğunu söyleyerek, ”Dramatik anlar yaşadık. Danimarkalı sağlık görevlileri ile sık sık konuştuk. Danimarka Federasyonu da bize gerekli bilgileri iletti. Onların tıbbi müdahalesine saygılıyız. Tüm futbol dünyasının kalbi Eriksen ile atıyor ve umuyoruz daha iyi olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Marotta ayrıca oyuncunun corona virüsü olduğuna dair çıkan söylentilerin de gerçek dışı olduğunu belirterek, ”Doktorumuzun verdiği raporda da belliydi. Eriksen sezon içerisinde corona virüse hiç yakalanmadı. Bildiğim kadarıyla aşı da olmadı” açıklamasında bulunmuştu.