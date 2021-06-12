Eriksen’in kalbi durdu, maç tamamlandı! UEFA’ya tepki yağdı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Maçın 43. dakikada Danimarka’nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, bir anda yere yığıldı. Kalbi duran Christian Eriksen’e ilk müdahale saha içinde yapılırken, 29 yaşındaki futbolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

İzleyen herkesin büyük üzüntüye boğulduğu olayda, futbolcular da gözyaşlarını tutamadı. Christian Eriksen’in yaşadığı olay nedeniyle oldukça etkilenen Danimarka ve Finlandiya futbolcuları, büyük bir şok yaşadı. Maç, Christian Eriksen’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı uygulanmasının ardından durduruldu. Futbolcular soyunma odasına yöneldi.

KARŞILAŞMA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Daha sonra önce Danimarka Futbol Federasyonu’ndan, ardından da UEFA’dan yapılan açıklama ile karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildiği öğrenildi. UEFA, konu ile ilgili futbolculardan gelen talep nedeniyle maçın devam etmesi şeklinde bir karar alındığı belirtildi. Ancak UEFA’nın bu kararı, dünyanın her yerinden tepkiyle karşılandı.

UEFA’nın utanması ve saygısı olmadığı şeklinde mesajlar yağdıran sosyal medya kullanıcıları, karşılaşmanın devam etmesi kararına inanamadıklarını belirttiler. Sosyal medya kullanıcıları, futbolculardan böyle bir talep gelmesi halinde bile Eriksen’in yaşadığı olaydan sonra maçı oynatmanın skandal bir karar olduğu şeklinde görüş bildirdiler.