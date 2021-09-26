Erkan Sözeri yönetime rest çekti! ‘Çarşamba gününe kadar…’

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Adanaspor karşısında alınan galibiyetin ardından yönetime çarşamba gününe kadar süre verdi.

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde Adanaspor'u 3-1 mağlup eden BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetime primlerin ödenmesi çağrısında bulundu.

Takımın yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkat çeken Erkan Sözeri “Şimdiye kadar yeterince tolere ettik. Eğer çarşamba gününe kadar primler yatmazsa perşembe günü ben yokum” ifadelerini kullandı.

Adanaspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken “Her zamanki gibi zor maç oynadık. Ama kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız bu zor şartlarda kazanmayı bildiler. Finansal zorluklar yaşıyoruz ama oyuncular yürekten oynuyorlar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyoruz” dedi.