Erling Haaland tarihe geçti! Liverpool puanı aldı, seriye son verdi…

Manchester City'nin süperstarı Erling Haaland, Liverpool'a attığı golle Premier Lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu. Liverpool 1 puanı 80'de kurtardı.

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İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında Manchester City ile Liverpool dev maçta karşı karşıya geldi. İlk yarıda Haaland’ın attığı gole 80’de Arnold ile karşılık veren Liverpool 1-1’lik skorla 1 puanı çalan taraf oldu. Manchester City’nin evindeki 23 maç üst üste kazanma rekoru sona erdi.

Etihad Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland için ayrı bir anlam taşıyordu.



Norveçli dünya yıldızı Liverpool’a karşı gol bulması durumunda yeni bir rekorun sahibi olacaktı. Manchester City’nin yıldızı heyecan dolu maçın 37. dakikasında ağları havalandırarak Premier Lig’de 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

Nathan Ake’nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erling Haaland, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Ligde gol atamadığı takımlardan biri olan Liverpool’un da üzerini çizen Norveçli yıldız 48 maçta 50 gole ulaşarak Premier Lig rekorunun yeni sahibi oldu. İngiltere’de rekor daha önce 65 maçta 50 gol atan Andy Cole’a aitti.

ARNOLD 1 PUANI KURTARDI

80’de Liverpool Alexander Arnold’un harika golüyle maça dengeyi getirdi. Salah’ın getirdiği topta pası alan Arnold sağ ayağıyla çıkardığı müthiş şutta golü buldu ve takımına 1 puanı getirdi. Evindeki 23 maç üst üste kazanma rekoru sona eren City 29 puana ulaştı, 1 puan gerisindeki Liverpool ise 28 puana yükseldi.

İŞTE PREMİER LİG’DE EN HIZLI 50 GOLE ULAŞANLAR: