Erling Haaland transferinde ilk adım atıldı… Menajeri ile görüşüldü

Norveç Milli Takımı ve Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki golcüsü Erling Haaland, Avrupa’nın önde gelen kulüplerini peşinden koşturuyor. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 33 gole imza atan Erling Haaland için İngiliz ve İspanyol devleri birbirleri ile yarışıyor.

Erling Haaland için ilk adım ise İspanyol ekiplerinden geldi. 20 yaşındaki golcünün menajeri Mino Raiola, Barcelone ve Real Madrid ile masaya oturdu. İspanyol gazeteci Guillem Balague, Raiola’nın iki kulüp yöneticileri ile görüştüğünü açıkladı. Barcelona’da görüntülenen Mino Raiola için “Barcelona ile gizli görüşmek isteseydi, bunu rahatlıkla yapabilirdi. Ancak belli ki görüşmenin duyulmasını istemiş” yorumunu yapan Guillem Balague, İtalyan menajerin diğer takımlar ile pazarlık yapabilmek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

ÇILGIN RAKAM

Bu sezon sonunda Borussia Dortmund’dan ayrılması beklenen Erling Haaland için kulüplerin 150 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmaları gerekiyor. Mino Raiola, geçtiğimiz günlerde BBC’ye verdiği röportajda “Haaland’ı alabilecek dünyada yaklaşık 10 kulüp bulunuyor. Ve bunlardan dördü İngiliz” değerlendirmesi yapmıştı.

Erling Haaland ile Barcelona ve Real Madrid dışında Paris Saint Germain ve Manchester City de ilgileniyor. Tüm takımların birinci transfer hedefi olan Haaland, yalnızca Real Madrid için ikinci tercih konumunda… Real Madrid, Haaland’dan çok Paris Saint Germain forması giyen Kylien Mbappe’yi kadrosuna katmak istiyor.