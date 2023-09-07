Ermenistan Teknik Direktörü Petrakov: “Türkiye’yi yenmek zorundayız”

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, basın toplantısında sorulan sorulara kapalı yanıtlar verdi. Eksikler, sakatlıklar ve rakip analizi; tüm detaylar haberimizde!"

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki kritik maç öncesinde Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, Eskişehir’deki muhtemel stratejileri hakkında ipucu vermedi.

Eskişehir Yeni Stadı’nda gerçekleşen basın toplantısında bir gazetecinin, ilk maçtaki taktikten farklı bir yaklaşım sergileyip sergilemeyeceği konusundaki sorusuna, Petrakov, “Detaylara şu an girmek istemiyorum, yarın sahada taktiğimizi göreceksiniz.” şeklinde cevap verdi.

Maçın ne kadar kritik olduğunu vurgulayan Petrakov, “Türkiye’nin yarınki zaferi, finale katılma şansını büyük ölçüde artırır. Ancak önümüzde oynamamız gereken 5 maç daha var.” dedi.

Orta sahada kimin oynayacağına dair bir karara vardığını ifade eden Petrakov, bu kararı henüz paylaşmak istemediğini belirtti. Kadro dışı kalan Tigran Barseghyan’ın yokluğunun takımı nasıl etkileyeceği sorusuna ise, “Onun eksikliği büyük bir darbe oluşturmayacak. Kendisiyle daha önce bir araya geldik ve tedavi olmasını tavsiye ettim. Onun yerini doldurabilecek yetenekli oyuncularımız mevcut.” ifadesini kullandı.

“YARINKİ MAÇ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Sakatlık yaşayan oyunculardan Hovhannes Harutyunyan, Norberto Briasco Balekian ve Andre Calisir’in maça hazır olduğunu kaydeden Petrakov, Türkiye Milli Takımı’ndan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu’nun performansını övdü.

Ermenistan Milli Takım oyuncusu Eduard Spertsyan, yarının kendileri için büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. “Şu anda grubumuzda ikinci sıradayız, bu nedenle yarınki maç hayati önem taşıyor.” diyen Spertsyan, “Ermenistan’ın futboldaki değişiminin nereye varacağı” sorusuna, “Bu değişimin boyutunu tüm maçlar sonlandığında değerlendireceğiz. Hadi hep beraber sonuçları bekleyelim ve ne kadar ilerleyebileceğimizi görelim.” dedi.

Yarınki maçta büyük bir taraftar kitlesinin olmasının kendilerini nasıl etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Spertsyan, “Futbolcular genellikle dolu bir stadı tercih eder. Bu atmosfer bizi olumsuz etkilemez. Sahaya yansıtacağımız stratejimiz hazır.” şeklinde yanıt verdi. (AA)