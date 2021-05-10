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Erol Bulut açıkladı: Gaziantep FK ve yurt dışından iki teklif

Fenerbahçe'deki görevinden 25 Mart'ta ayrılan Erol Bulut, gelecek sezon için Süper Lig ekiplerinin radarında... Bulut, yaptığı açıklamada hem Türkiye'den hem de yurt dışından tekliflerin olduğunu belirtti.

Sercan HAMZAOĞLU
Güncellenme: 14:05, 10/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Erol Bulut açıkladı: Gaziantep FK ve yurt dışından iki teklif

Sezon başında göreve geldiği Fenerbahçe’den 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisi sonrasında ayrılan teknik direktör Erol Bulut’a yeni sezon için teklifler geliyor.

Tecrübeli teknik adam çıkan çıkan iddialar sonrasında yakın çevresine, “Gaziantep FK’dan teklif geldi. Yurt dışından iki kulüp teklif yaptı. Ancak henüz bir karar vermedim. Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğim. Şu anda dinleniyorum” diyerek dönüş için sinyal verdi.

Süper Lig’de daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe’yi çalıştıran Erol Bulut’un adı Gaziantep FK ile anılıyordu.

Sumudica sonrasında Sa Pinto’yu göreve getiren kırmızı-siyahlılar Portekizli teknik adamla yollarını ayırmayı planlıyor.

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Alanyaspor Beşiktaş Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Gaziantep Malatyaspor sosyal medya Süper Lig Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:59,