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Erol Bulut Beşiktaş derbisinde takımı değiştirecek

Fenerbahçe’de ilk 11’e girecek 4 futbolcu belli: Altay, Szalai, Serdar Aziz ve Gustavo. Diğer 7 oyuncu, oyun planı ve form durumlarına göre şekillenecek.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:55, 17/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Erol Bulut Beşiktaş derbisinde takımı değiştirecek

GENÇLERBİRLİĞİ önünde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, kazanılması gereken Beşiktaş derbisinde köklü bir rotasyon yapmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri ideal 11'i bir türlü bulamayan genç teknik adam; sakatlar, formsuzlar ve oyun planına göre takım şekillendirecek. Buna göre ilk 11'de yeri garanti olan 4 isim var: Kalede Altay, stoperde Szalai ile Serdar Aziz, defansif orta sahada da Luiz Gustavo.

GÖBEK TAMAM

Erol Bulut, kalan 7 forma için kararını hafta sonuna kadar verecek. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Nazım'ın, sol bekte Novak'ın yerine
Caner'in oynaması bekleniyor. Orta saha kurgusunu tamamlamak için adaylar Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, İrfan Can ve Pelkas. Mert
Hakan ve İrfan Can'ın diğerlerinden bir adım önde olduğu belirtiliyor. Cezası biten Valencia santrfor oynarsa, sol açıkta Pelkas, sağda ise Osayi-Samuel görev yapacak.

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HEDEF ŞAŞTI

FENERBAHÇE'DE en çok tartışılan konulardan biri yabancı oyuncu transferi. Sarı-lacivertliler son 3 sezonda 30 yabancıyı kadrosuna kattı; bunların sadece 4'ünden verim aldı: Muriqi, Gustavo, Pelkas, Szalai. 30 oyuncunun 14'ü ile satılarak ve kiralanarak yollar ayrıldı, kalanların çoğu da vasatı aşamadı.

Beşiktaş Erol Bulut Fenerbahçe Luiz Gustavo oyuncu Valencia
Yayınlanma Tarihi:08:48,