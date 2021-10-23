Erol Bulut: Çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere biten Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim" dedi. Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve bu tür tezahüratlara kulak asmadığını belirten Erol Bulut, "Taraftarların istifa söylemlerine kulak asmamaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 12'ye yükseltirken, Giresunspor ise puanını 9'a çıkardı. Karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, oyun olarak çok kötü bir performans sergilediklerini vurguladı.

“SON İKİ HAFTADAKİ PERFORMANS KABUL EDİLEMEZ”

Bulut, “Bugün 90 dakikada boyunca iyi oynayamadık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bunun sorumlusu benim. Çünkü takımı kuran sahaya süren benim. Futbolcuların son iki haftadaki performansı kabul edilemez. Kaybetmemize rağmen takımda olan istek ve arzu takım yok. Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Takımdaki sorunları bulup çözüm bulmaya çalışacağız. Takımı daha iyi noktalara getirmek için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.

“İSTİFA SÖYLEMLERİNE KULAK ASMAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve bu tür tezahüratlara kulak asmadığını belirten Erol Bulut, “Taraftarlar kendi görüşünde haklıdır. Kulak asmamaya ve işime bakmaya çalışıyorum. Birkaç taraftarın çağrısına göre hareket etmem düşünülemez. Takımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularımla bu sıkıntıları çözüp daha iyi nokta olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.