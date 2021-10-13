Erol Bulut: ‘Fenerbahçe benden önce 6. ve 7. oluyordu’

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, "Benden önce 6. ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Sezon başında Gaziantep FK’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut, TRT Spor’a konuştu. Geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran, üst üste gelen kötü sonuçların ardından ligin bitimine kısa bir süre kala görevine son verilen Erol Bulut, sarı lacivertli kulüpteki günlerine dair ve Milli Takım’daki konularla ilgili olarak konuştu.

“KUNTZ TÜRK İNSANINI TANIYOR”

“Kuntz’un zamana ihtiyacı var. Ancak doğru kişiye karar verdiklerini düşünüyorum. U-21’de yaptıkları önemli. Gençlerle çalışmayı seven birisi. Türkiye’yi ve Türk insanını tanıyor. Aynı dönemde oynadık. Türk insanının karakterini biliyor. Maçları yaşayan bilir. Nasıl bir heyecanla, istekle galip gelmek istiyorsunuz…”

“SERDAR DURSUN’UN YAPTIKLARI ORTADA”

“Bence geçen sene Muhammet Demir çağrılmalıydı. Forvet bölümünde sıkıntısı var. Burak evet kaliteli ama yaşı 35-36. Arkadan getirmemiz gerekiyor. Muhammet 17 gol attı, bu güzel bir rakam. Bir iki maçta Adem Büyük de değerlendirilebilirdi. Fenerbahçe’nin forveti Serdar Dursun’un yaptıkları ortada geçen sene. 29 golle Almanya 2. Ligi’nde gol kralı olmak kolay değil. O lig çok sert bir lig. O da çağırılmalıydı geçen sene. O zamanki hocanın tercihi, saygı duymak lazım. Kuntz ve ekibinin değişime gideceğini düşünüyorum.”

“YABANCI SAYISI, ALTYAPI, NE ALAKA?”

“Yabancı sayısı neden düşüyor? Yabancı sayısını düşürmenin altyapıyla ne alakası var? Bana bunun birisini anlatması lazım. Bir alakası yok ki. U-19’da oynayan futbolcuların kaçı şu an takımlarında oynayacak kapasitede? U-19’dan çıkan bir futbolcu zaten altyapıda doğru eğitimi almadığından dolayı A Takım’a geldiğinde pozisyon alma gibi konularda ekstradan yine bir şeyler öğretmeniz gerekiyor. Yabancı sınırında yerli kendisini zorlamak zorunda kalıyordu ancak şimdi 3 tane oynatmak zorundasın. Benim düşüncem zaten serbest olması gerektiği. Avrupa’ya gittiğinizde ne oluyor? Elendik, neden elendik? Yerli oyuncun kaliteli değilse Avrupa’da ne yapacaksın?”

“BENDEN ÖNCE 6. VE 7. OLAN FENERBAHÇE…”

“”Kariyer planlamamı her zaman en üst seviyeye koyuyorum. Benim için hiçbir zaman hedef bitmez. Gaziantep’te 3 sene imzalamamın sebebi bir şeyleri kanıtlamak istememiz. Bazı şeylerin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Pişman olduğum bir şey yok hayatımda. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe’ye gitmeden önce de teklifler vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyor. Fenerbahçeli olduğum için gitmedim. Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum.”