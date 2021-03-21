Erol Bulut: Gol pozisyonunu sonuçlandırmada sıkıntılarımız var

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park’ta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan’ın 89. dakikada attığı golle derbide 1 puan alan sarı-lacivertlilerin teknik patron Bulut, takımının gol pozisyonlarına girdikten sonra son vuruşlarda eksiklerinin olduğunu belirtti.

Erol Bulut’un derbi sonrasındaki sözleri şöyle;

“Maça baktığımızda güzel bir karşılaşma oldu. En azından izleyenler için güzel oldu. Epey gol pozisyonu oldu. İlk yarıda Beşiktaş topa sahip olup pozisyonlar buldu. İkinci yarının başında duran toptan gol yedik ve bunu yemememiz gerekiyordu. Golden sonra biz de oyuna girdik ve pozisyonlara girdik. Girdiğimiz tehlikeli pozisyonları gole çevirsek buradan galibiyetle ayrılabilirdik.

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Son vuruşlarımızda daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Nitekim birçok gol pozisyonları kaçırdık. Gol pozisyonlarına girmek de önemli. Ligin en çok pozisyona giren takımıyız. Ama sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. 13 maçlık yarış var. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için geldik. Bunu da takımımız ikinci yarıda çok iyi gösterdi.”