Erol Bulut: Herkes eşit gibi durmasa da…

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda Pelkas’ın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönen Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Bulut, “Taktik bir savaş olacak demiştim maçtan önce. Oyunun geneline baktığımızda ilk yarıda yeterince pozisyona girdik. 90 dakika içinde 6 net pozisyonumuz var, 2-3 tane Trabzon’un da var. İlk yarı işi bitirip 2-0 3-0’la girmemiz lazımdı içeri. İkinci yarı baskı yenince takım geri çekildi ama sonlara doğru pozisyonlarımız vardı. 1-0 değil, 2-0 veya 3-0 da olabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, inşallah böyle kazanarak yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

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Son iki iç saha maçında Galatasaray ve Göztepe’ye yenilen sarı-lacivertlilerdeki duruma dikkat çeken Erol Bulut, “Her mağlubiyet sonrası moraller bozuluyor doğal olarak. Hele şampiyonluk için oynuyorsanız. Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler de var futbolun içinde. Oyuncularımızla görüşüp minimum hata yapmalarına, doğruları yapmalarına yönelik konuşuyoruz. Bu maçta da minimum hata yapmaya özen göstererek maçı aldık” diye konuştu.

Bulu sözlerini ise şampiyonluk yarışı hakkında düşüncesini söyleyerek tamamladı; “14 lig maçı var, her şey olabilir 14 maçta. Herkes eşit gibi durmasa da ben herkesi eşit görüyorum şu an.”

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BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından değerlendirmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Maç hem biz hem de Trabzonspor için önemliydi. İki takım kazanmak için elinden geleni yaptı, pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz var. Gördüğüm kadarıyla bizim 6, rakibin 2 net pozisyonu vardı. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyetle içeri girmemiz gerekiyordu. Bazen şansı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda Pelkas'ın şutuyla yaptık. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Bu mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz” şeklinde konuştu.

“İnşallah şampiyon oluruz”

Bir basın mensubunun ‘Bu galibiyet size nefes aldırdı mı’ şeklindeki bir soru üzerine Bulut şu yanıtı verdi:

“Büyük takımlar şampiyonluğa oynuyorsa mağlubiyetten sonra moralleri bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Fenerbahçe, her maça galibiyet için çıkıyor. Zaman zaman olmuyor, puan kaybediyoruz. Bu sezon sonuna bu şekilde devam edecek. 14 tane lig maçı var. En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz.”